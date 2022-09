Elisa commuove i suoi fan con una dedica a Emma: “Questa è per il suo papà volato in cielo” Elisa ha voluto dedicare a Rosario Marrone, papà di Emma, una canzone durante il suo concerto a Taormina.

Durante il suo concerto a Taormina, Elisa ha voluto condividere con i suoi fan un ricordo per Rosario Marrone, padre di Emma, scomparso a 66 anni lunedì 5 settembre. IL video della dedica della cantante all'amica e alla sua famiglia sta girando molto sui social, commuovendo i fan. Elisa, che è in giro per l'Italia con il suo Back to the future tour, era al Teatro Antico di Taormina nel giorno in cui Emma ha annunciato la scomparsa del padre e non ha mancato di farle sentire il proprio affetto. La cantante, quindi, prima di esibirsi con Hallelujah ha voluto esplicitare la sua dedica a Emma, la sua famiglia e suo padre Rosario.

"Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me – ha detto Elisa sul palco del Teatro Antico -, ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un'amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l'Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina" ha detto al cantante prima di attaccare la cover della canzone di Leonard Cohen. È stato un giorno molto complesso per tantissimi artisti, amici di Emma e del papà, Rosario, che tutti conoscevano.

Sono stati tantissimi gli artisti che hanno voluto mandare un messaggio di condoglianze alla cantante pugliese per la scomparsa del padre a cui era legatissima come sanno i fan e non solo. Emma ha voluto ricordarlo sui social scrivendo: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca". Poche ore prima era stata la pagina social del Comune di Aradeo a ricordarlo "per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune.Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto".