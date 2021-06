Elettra Lamborghini presenta il suo nuovo EP "TWERKING BEACH" con una foto su Instagram da centinaia di migliaia di like: "TETTE! E ora che ho la vostra attenzione questo post è solo per ricordarvi che stanotte esce il mio EP". La popstar promette che ne avremo da ballare "fino all'anno prossimo". Già disponibile il pre-save e il pre-order, l'EP sarà anche in forma fisica, pubblicato a partire dal 9 luglio e sarà anche disponibile autografato, in un numero limitato di copie. L'uscita in digitale a partire da mezzanotte del venerdì 25 giugno.

Il nuovo EP di Elettra Lamborghini

Il nuovo EP di Elettra Lamborghini arriva a mezzanotte e lei mostra il seno per ricordarne l'uscita. Il suo ultimo singolo "Pistolero" è già una delle hit più ballate e ascoltate di questa prima parte d'estate. La pubblicazione di "Twerking Beach" è un regalo davvero sorprendente e soprattutto inaspettato per tutti quelli che amano la sua musica e il suo personaggio.

⚠️⚠️TETTEE⚠️⚠️ORA CHE HO LA VOSTRA ATTENZIONE questo post é solo per ricordarvi che stasera a mezzanotte esce il mio EP “TWERKING BEACH 🏝”😂🤣😂🤣🤩🤩 PRONTI A BALLAREEE?!😍Now that i have your attention with my boobs this post is only to remind u the release of my EP 😍 ESTA NOCHE A LA MEDIANOCHE😍 00:00 🤩🤪🏝

Il successo di Pistolero

E con "Pistolero", Elettra Lamborghini si è candidata ufficialmente alla lunga lista dei tormentoni di questa estate 2021. Dopo "Isla" con Giusy Ferreri, questa volta Elettra Lamborghini torna da sola ma sempre nell'ambito di sonorità latine. Il brano è ricco di slang latini e al centro del racconto c'è il corteggiamento tra Elettra e un amore "criminale", qualcosa che la faccia sentire "come Beyoncé", in riferimento al Crazy in Love in coppia con Jay-Z. La candidatura a hit estiva è totale, ma non solo: Elettra Lamborghini è sempre più uno dei personaggi di riferimento delle sonorità latine in ambito internazionale.