Ed Sheraan lascerà per il momento la musica dopo il tour 2022 per dedicarsi alla famiglia Ai microfoni del podcast “Teach me a lesson”, Ed Sheeran ha rivelato di voler lasciare la musica per stare insieme alla sua famiglia dopo il tour 2022.

A cura di Vincenzo Nasto

Arrivano come una decisione già presa da tempo le parole della superstar internazionale Ed Sheeran ai microfoni di Greg James e sua moglie Bella Mackie su Radio One: il cantante britannico ha deciso di lasciare, per il momento, la musica dopo il tour 2022 per il suo album "=". Un'affermazione che non sorprende, soprattutto per le scelte compiute nel passato recente da parte di Sheeran, che già durante il lockdown, aveva deciso di lasciare la musica da parte per passare più tempo insieme a sua moglie Cherry e alla sua piccola bambina Lyra. Un ultimo ballo si prospetta il prossimo tour 2022, che prenderà il nome di "Mathematics Tour" e in cui l'artista di Ipswich ritornerà indietro nel tempo, presentando anche i singoli più importanti dei suoi album passati. Ai microfoni del podcast "Teach me a lesson", Sheeran ha raccontato che la cosa che più lo ha spinto a questa decisione è l'educazione che vorrebbe impartire a sua figlia, la sua presenza: "Non vorrei che arrivassero a 20 anni, senza esser riuscito ad avere una relazione felice con i miei figli, perché avevo preferito il lavoro a loro".

L'allontanamento dopo il Mathematics Tour

Dopo la decisione durante il lockdown di lasciar da parte la musica, per dedicare più tempo ai primi mesi della figlia Lyra con sua moglie Cherry, Ed Sheeran ha rivelato le sue intenzioni dopo il "Mathematics Tour", che lo vedrà in giro per il mondo nel 2022. Ai microfoni di Radio One, nel podcast "Teach me a lesson" con Greg James e sua moglie Bella Mackie, il cantante britannico ha rivelato di voler stare insieme alla sua famiglia dopo il lungo tour del 2022, abbandonando per qualche tempo la musica. Una decisione che potrebbe portare il tour 2022 a essere uno degli ultimi grandi eventi con il cantante britannico, per il momento, ma soprattutto l'ultima testimonianza di un Ed Sheeran nei panni della superstar internazionale che ha conquistato il mondo nel 2011 con "+". 10 anni di carriera che potrebbero essere immortalati per l'ultima volta in un tour da 27 date, che avrà inizio il 28 aprile in Irlanda e si concluderà il 23 settembre a Francoforte: non ci sarà nessuna data in Italia.

La sua famiglia prima della musica

Ai microfoni del podcast, Ed Sheeran ha rivelato che uno dei motivi principali dell'addio momentaneo è la crescita della sua famiglia, soprattutto della figlia Lyra: "Non vorrei che arrivassero a 20 anni, senza esser riuscito ad avere una relazione felice con i miei figli, perché avevo preferito il lavoro a loro". Una decisione dettata anche dalla mole di viaggi che lo porterebbero in giro per il mondo, mancando magari ai momenti importanti della sua famiglia: "Penso che si tratti di trovare l'equilibrio con quello. Penso onestamente che alla fine del tour che farà l'anno prossimo, non riesco a vedermi in un posto diverso da quel mondo con la mia famiglia". Una decisione che impatta anche sul futuro dei suoi figli e sul modo in cui vorrebbe educare la nuova generazione: "Penso che la vita significhi trasmettere le cose alla prossima generazione e voglio dedicare più tempo possibile ai miei figli".