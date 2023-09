Ed Sheeran s’improvvisa testimone e canta una serenata in un matrimonio a Las Vegas Ed Sheeran, dopo aver annullato il concerto all’Allegiant Stadium di Las Vegas, improvvisa una serenata con l’inedito Magical e diventa testimone di nozze di un matrimonio a Las Vegas. Qui foto e video.

A cura di Vincenzo Nasto

Ed Sheeran, foto di Instagram Account @teddysphotos

Ed Sheeran ha cancellato nelle scorse ore il concerto previsto all'Allegiant Stadium di Las Vegas, dopo aver ravvisato problemi tecnici alla struttura. Oltre 65mila persone in attesa per un concerto annullato a poche ore dall'inizio, con la comunicazione affidata ai profili social di Ed Sheeran. Lo stesso autore ha comunicato il rinvio al 28 ottobre, ma nel frattempo ha deciso di svelare uno dei singoli che rientrerà nel suo prossimo disco, Autumn Variations, in uscita il prossimo 29 settembre. Il progetto verrà pubblicato a cinque mesi dall'uscita di "-", e come il suo predecessore, anche Autumn Variations vedrà la produzione di Aaron Dessner, già braccio destro di Taylor Swift in folklore ed evermore.

La serenata di Ed Sheeran ai neo sposi

In una scena dai tratti cinematografici, raccontata da Fox 5 Las Vegas, Ed Sheeran è arrivato alla White Wedding Chapel della cittadina in Florida, accompagnato da un corista e dalla sua chitarra acustica. All'interno della cappella stava per celebrarsi il matrimonio tra i coniugi Jordan e Carter Lindfield che hanno visto apparire all'entrata il cantautore britannico. Interrompendo la funzione, l'autore ha cantato in anteprima mondiale uno dei brani del suo prossimo album, Magical: una serenata che ha sorpreso i due coniugi, ma anche il pubblico presente nelle vicinanze.

La sorpresa e la figura da testimone

Sheeran ha atteso poi la fine della celebrazione, mentre nella zona esterna della White Wedding Chapel di Las Vegas cominciavano a formarsi file di persone, in attesa dell'uscita del cantante. Nel frattempo, l'autore ha deciso di rendere indimenticabile il matrimonio dei coniugi Lindenfiel, firmando e ufficializzando il loro certificato di matrimonio come testimone. Lo scorso mese, lo stesso Sheeran era stato protagonista in Canada di una sorpresa in un negozio Lego di Bloomington in Minnesota. Nel post su Instagram pubblicato poche ore dopo, aveva annunciato l'arrivo dell'autunno, un indizio sull'arrivo del prossimo album Autumn Variations.