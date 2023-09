Ed Sheeran cancella il concerto all’ultimo secondo: “La sicurezza dei fan viene prima di tutto” Ed Sheeran ha dovuto cancellare all’ultimo istante un concerto a Las Vegas che prevedeva la presenza di 65 mila persone.

A cura di Redazione Music

Ed Sheeran (Jamie McCarthy/Getty Images)

Ed Sheeran ha cancellato all'ultimo secondo il concerto previsto all'Allegiant Stadium di Las Vegas, sabato sera, a causa di problemi tecnici della struttura. Sono migliaia le persone rimaste ad aspettare al caldo – le temperature sfioravano i 32 gradi -, fino all'ultimo secondo, pensando di poter vedere la popstar inglese esibirsi in un concerto che prevedeva il sold out con oltre 65 mila persone. L'annuncio del rinvio dello show, però, p stata data solo poche ore prima dell'inizio, creando non pochi disagi a chi era già arrivato allo stadio e soprattutto per coloro che erano arrivati da fuori, come ha sottolineato anche il cantautore scusandosi.

È stato lui, su Instagram, a dare la notizia: "Non posso credere di dover scrivere questa cosa, ma ci sono state alcuni problemi incontrate durante la costruzione del nostro spettacolo a Las Vegas – ha scritto Sheeran su Instagram -. È impossibile andare avanti con lo spettacolo. Mi dispiace tanto. So che molti hanno viaggiato appositamente per venire qua e vorrei poter cambiare le cose. Il concerto sarà posticipato a sabato 28 ottobre e tutti i biglietti acquistati saranno validi per quella data. Mi dispiace così tanto". L'annuncio è arrivato last second, ha poi spiegato il cantante, perché fino all'ultimo credevano di poter recuperare, invece problemi tecnici di produzione lo hanno reso impossibile.

Il problema principale è stata la difficoltà di montare la struttura prevista dal concerto, come ha scritto sempre Sheeran che ha voluto dare un po' di contesto alla cancellazione dello spettacolo: "Era una questione di sicurezza e abbiamo davvero cercato di fare del nostro meglio per realizzare lo spettacolo, ma non metterò mai a rischio la sicurezza dei miei fan per nulla al mondo. Sono davvero distrutto, questa cosa, purtroppo, era decisamente fuori dal mio controllo, ma me ne assumo comunque la piena responsabilità per tutti coloro che sono stati esclusi dalla cancellazione dello spettacolo. Ovviamente i rimborsi sono disponibili presso il punto vendita e c'è uno spettacolo riprogrammato il 28 ottobre, se le persone vogliono ancora venire, prometto che sarà speciale".

Un pensiero in più, però, Sheeran l'ha voluto tenere per coloro che hanno fatto sforzi enormi per raggiungere il luogo dell'evento: "Nulla toglierà lo sforzo compiuto dalle persone per arrivare a Las Vegas e mi dispiace che non sia stato comunicato prima alle persone che aspettavano fuori. Pensavamo davvero, fino all’ultimo momento, che lo spettacolo avrebbe avuto luogo ma non è stato possibile per motivi di sicurezza. Mi scuso ancora con tutti coloro che sono stati colpiti, e spero di vederci a ottobre". Il cantante è rimasto comunque per un'ora a firmare autografi a tutti coloro che erano riusciti a entrare allo stadio.