Ed Sheeran e le “cattive abitudini”: “Ho detto addio all’alcool e mi ha aiutato Bono”

Ed Sheeran ha parlato in una lunga intervista a Zane Lowe su Apple Music in occasione del lancio di “Bad Habits”: “Amavo bere tutto quello che vedevo, poi sono diventato padre e ho deciso di cambiare”. Determinante l’aiuto di Bono degli U2: “Lui era come me, mi ha raccontato tutto e mi ha spiegato cosa fare”.