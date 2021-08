Ed Sheeran da popstar a calciatore, ingaggiato dall’Ipswich Town: ecco perché avrà la 17 Dopo essere diventata la più grande popstar al mondo, Ed Sheeran entra sempre di più nel mondo del calcio e lo fa non limitandosi più a sponsorizzare la sua squadra del cuore, ovvero l’Ipswich Town, team della League One e lo farà con la maglia numero 17: “Quando l’Ipswich me l’ha detto pensavo stessero scherzando”

Dopo essere diventata la più grande popstar al mondo, Ed Sheeran entra sempre di più nel mondo del calcio e lo fa non limitandosi più a sponsorizzare la sua squadra del cuore, ovvero l'Ipswich Town, team della League One (ovvero la terza serie inglese dopo la Premier League e la League Championship), ma da qualche giorno è ufficialmente nelle liste dei giocatori a disposizione dell'allenatore. Il cantante, infatti, farà parte della lista dei giocatori disponibili per la stagione 2021/2022, con il numero 17. Ovviamente per il cantante si tratta di una partecipazione formale o, almeno, è quello che spera lui stesso che ha voluto scherzare proprio sulla possibilità di giocare qualche minuto in stagione, cosa che non è detto che non avvenga.

Commentando la notizia, infatti, il cantante, uscito da qualche settimana con il nuovo singolo "Bad Habits" che anticipa il suo nuovo album, che arriverà dopo un periodo in cui Sheeran si era messo in pausa da tutto per stare più vicino alla sua famiglia. "Quando l'Ipswich me l'ha detto pensavo stessero scherzando, ma mi piace l'idea – ha commentato il cantante, che si è schernito riguardo la possibilità reale di mettere piede in campo -. Penso che questa sarà una grande stagione e sono onorato di farne parte. Spero solo che questo numero di maglia sia solo una questione di cerimoniale perché voglio vederci promossi e questo non accadrà se giocherò".

Cresciuto proprio a Ipswich, Sheeran è tifoso da sempre, frequentando anche gli spalti del Portman Road Stadium, oltre a frequentare quelli del Chelsea, squadra di cui è tifoso il padre che, quindi, lo portava a vedere le partite dei Blues. Ma l'amore per la squadra da parte del cantante è tale che qualche mese fa ha deciso di essere il nuovo sponsor della squadra, con un contratto che li legherà per un anno e mettendo la sua firma sulle casacche: sulla parte anteriore delle magliette, infatti, ci saranno i simboli dei suoi primi tre album, ovvero "+", "x" e "÷". Il numero della maglia, invece, viene da una foto postata dal cantante che vestì la maglia del club con il numero 17, giorno della sua nascita, per lanciare il suo concerto su TikTok. Guardando quella foto è venuta l'idea al club di lasciargliela.