Ed Sheeran cantante simbolo del Giubileo di Platino, i festeggiamenti sulle note di Perfetc Ed Sheeran canta la sua “Perfect” a conclusione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, la sua esibizione precede l’inno nazionale “God save the Queen” che accompagna il saluto della sovrana.

A cura di Ilaria Costabile

Si concludono nella giornata di oggi, domenica 5 giugno, i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, con una festosa e coloratissima parata lungo la strada che porta a Buckingham Palace, dove si è svolto un vero e proprio show in onore della sovrana. Cantante simbolo di questo momento è stato Ed Sheeran, che con la sua esibizione ha preceduto il saluto della regina dall'iconico balcone della residenza londinese.

L'esibizione di Ed Sheeran

Il cantante britannico è stato scelto appositamente come simbolo dell'ultimo round dei festeggiamenti, così come spiega anche il corrispondente del Tg1 da Londra, Marco Varvello, durante la diretta su Rai1 con la quale la tv pubblica ha seguito l'evento. Sheeran incarna un ideale di semplicità, nonostante sia una star internazionale, dotato di un talento innegabile, non ha mai permesso che questa popolarità intaccasse il suo modo di essere. Si presenta sul palco ai piedi di Buckingham Palace cantando uno dei suoi brani più famosi, Perfect, accompagnato solamente da una chitarra classica, con la folla in visibilio. Durante la sua esibizione sugli schermi posizionati sulla struttura, compaiono le immagini felici del matrimonio tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, ma una volta conclusa la canzone partono le note dell'inno nazionale, il celebre God save The Queen.

Il concerto in onore della Regina

Nella serata di ieri, c'era stato un grande evento musicale, dedicato appositamente alla Regina Elisabetta, la quale però ha preferito non affaticarsi per poi prendere parte al momento dei festeggiamenti finali, tanto attesi dalla popolazione inglese che ha potuto celebrare ancora una volta la sua sovrana. Una festa in piena regola, che ha visto esibirsi cantanti di fama mondiale, tra cui anche Andrea Bocelli, unico italiano ad essere invitato ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino.