Andrea Bocelli canterà al Giubileo della Regina Elisabetta, l’unico italiano tra gli ospiti Andrea Bocelli canterà a Backingham Palace per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. È l’unico italiano tra i numerosi artisti che calcheranno il palco in onore dei 70 anni di regno della sovrana inglese.

A cura di Ilaria Costabile

Andrea Bocelli sarà l'unico italiano presente alla cerimonia che si terrà per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, con il quale si segnano i 70 anni del suo regno. L'evento che rientra in una serie di festeggiamenti prolungati per tutto il weekend, si terrà nella giornata di sabato 4 giugno a Buckingham Palace. Si tratta di un appuntamento mondiale che sarà seguito da oltre 200 testate.

Andrea Bocelli canterà a Buckingham Palace

Un evento importante a cui prenderanno parte grandi star della musica internazionale come Elton John, Ed Sheeran, Craig David, Diana Ross, ma anche volti noti come David Beckham, Dame Julie Andrews e The Royal Ballet, presenzierà anche il cast dei musical del London West End, e 75 elementi dell'Orchestra of the Household Division. Durante le 2 ore e mezza di concerto dal vivo, più di 30 artisti e artisti saliranno sui tre palchi allestiti per celebrare il Giubileo di Platino della Regina. La serata ruoterà attorno a temi globali che sono nati o si sono evoluti durante l'ampiezza del suo regno con straordinari contributi britannici e del Commonwealth spaziando tra moda, sport, ambiente, 70 anni di musica pop e musical. Non è la prima volta che il tenore viene invitato a delle celebrazioni importanti, di fatti fu chiamato per il 90esimo compleanno della Regina e anche in quell'occasione presenziò al Royal Variety Performance e, più recentemente, al Royal Wedding dei Principi Eugenie e Jack Brooksbank.

Bocelli protagonista di eventi di rilievo

Il nome di Andrea Bocelli è sinonimo di eccellenza, oltre che di prestigio nell'ambito della musica italiana e internazionale. Ad oggi è uno dei cantanti più celebrati della storia moderna. Si è esibito per quattro Presidenti degli Stati Uniti d'America, tre Papi, la Famiglia Reale e molti Primi Ministri. Ha cantato alle cerimonie dei Giochi Olimpici, dei Campionati Europei UEFA e delle Esposizioni Mondiali. Ha al suo attivo un Golden Globe, sette Classical BRIT e sette World Music Awards, oltre a una stella sulla Hollywood Walk of Fame.