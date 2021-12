Ecco quanto guadagna ogni anno Mariah Carey da “All I Want For Christmas Is You” Dopo aver guadagnato attorno ai 19 milioni di euro in 27 anni, vediamo quanto guadagna Mariah Carey ogni anno per la sua “All I Want For Christmas Is You”

A cura di Vincenzo Nasto

Pubblicata nel 1994, "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey è diventata di diritto una delle canzoni natalizie più importanti di tutti i tempi, guadagnando posizioni ogni anno tra le classifiche dicembrine con ascolti da record. Anche quest'anno, il suo singolo ha raggiunto raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli Hot 100 di Billboard. È la prima canzone nella storia della Hot 100 ad aver avuto tre primi posti in classifica in tre momenti diversi. Mariah Carey diventa quindi l'artista femminile ad aver accumulato più settimane al primo posto con un proprio brano, attualmente 85, lasciandosi dietro Rihanna ferma a 60. Nel frattempo, negli ultimi anni in molti si sono chiesti quanto sia valso economicamente il successo commerciale della cantante, e Celebrity Net Worth ha calcolato che Carey guadagna ogni dicembre, solo da "All I Want For Christmas Is You", una cifra tra i 500 e i 700mila euro.

19 milioni di euro in 27 anni: è quanto potrebbe aver guadagnato Mariah Carey dalla sua "All I Want For Christmas Is You" solo in un mese all'anno. Una cifra spaventosa, a cui si dovrebbero aggiungere anche i profitti per il video ufficiale girato negli anni successivi, e che hanno reso Mariah Carey la regina del Natale. Secondo uno studio di Celebrity Net Worth, il guadagno della cantante nel solo mese di dicembre attorno al brano si aggira intorno ai 500-700mila euro, una cifra che potrebbe definitivamente aumentare anche guardando i dati della Performing Right Society, che stima il guadagno solo in UK della donna intorno ai 380mila dollari per la canzone. La stessa azienda ha stilato anche una classifica degli altri brani natalizi che collezionano più royalties nel mese di dicembre, premiando "Merry Xmas Everybody” degli Slade, per un guadagno effettivo che supera il milione di euro. Carey in questa classifica colleziona solo il terzo posto, dietro "Fairytale of New York" dei The Pogues con Kirsty MacColl.

Nel frattempo, a suggellare la supremazia di Carey nell'universo musicale femminile, c'ha pensato Billboard. Infatti, per il terzo dicembre consecutivo "All I Want For Christmas Is You" ha conquistato la prima posizione nella classifica dei singoli Hot 100 di Billboard. È la prima canzone nella storia della Hot 100 ad aver avuto tre primi posti in classifica in tre momenti diversi. Ma non finisce qui, anche perché l'artista è la prima ad aver accumulato più settimane al primo posto nella Hot 100 Billboard, 85: più di 20 settimane è la distanza con la seconda in classifica, Rihanna, ferma a 60. Nel frattempo, si era discusso negli ultimi mesi di un nuovo film di animazione basato sul brano, come quello prodotto nel 2017. "All I Want For Christmas Is You" è stato infatti anche uno dei più grandi successi d'animazione di quell'anno, raccontando la storia di Mariah, una giovane ragazza che sogna di ricevere ogni anno un cucciolo di cane.