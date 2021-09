Ecco qual è la canzone che accompagna il filtro Golden Hour in tendenza su TikTok È finalmente arrivato il filtro “Golden Hour” su TikTok, uno degli effetti fotografici più ricercati durante l’ultima estate. Da qualche giorno sulla piattaforma il filtro è diventato una tendenza, abbinato a uno dei brani più importanti dell’album di Billie Eilish: “Happier than ever”, titletrack del suo ultimo progetto.

A cura di Vincenzo Nasto

Uno dei momenti della giornata più ricercati dagli amanti della fotografia è adesso possibile riprodurlo tramite un filtro su TikTok. Stiamo parlando dell'effetto "Golden hour", un contrasto di luci tra i più ricercati durante la scorsa estate e che adesso è possibile trovare sulla piattaforma, dove in poche ore è diventato una tendenza. Molti utenti infatti hanno deciso di provarlo, oltre 37mila video, e in sottofondo la sorpresa: il brano che accompagna la challenge non è altro che "Happier than Ever", titletrack dell'ultimo album di Billie Eilish. A impreziosire però il brano, una cover prodotta da un utente, @samarrowdrums, che attraverso la sua batteria ha reso molto più ritmato il brano. Tra i tiktoker che hanno deciso di utilizzare il filtro c'è Victoria Saline ma anche Francesco Notaro.

Finalmente il filtro "Golden hour" su TikTok

Nei mesi estivi, la ricerca della golden hour per il contrasto di luci nelle foto, era stato uno degli argomenti in tendenza, anche e soprattutto su TikTok. Gli utenti, che non riuscivano a trovare quel momento esatto della giornata, ricercavano sulla piattaforma un filtro che potesse sostituire quell'effetto luminoso, con alcuni che si erano cimentati in impostazioni di luce nella fotocamera che avrebbero potuto dare lo stesso effetto. Addirittura per gli utenti Apple era uscita una piccola guida su come raggiungere lo stesso effetto, tramite la modifica della foto nelle impostazioni della galleria. Ma tutto questo oggi è possibile farlo automaticamente su TikTok, nel momento in cui l'applicazione ha deciso di rendere disponibile l'effetto "Golden Hour", che in pochi giorni è diventata una tendenza sulla piattaforma, Oltre 37mila video, per adesso, che già utilizzano il filtro, con in sottofondo uno dei motivi musicali più ascoltati durante gli scorsi mesi: la canzone è "Happier than ever" di Billie Eilish, titletrack del suo nuovo album e uno dei singoli più streammati su Spotify con numeri che superano i 220 milioni di ascolti.

Billie Eilish e la sua Happier Than Ever in sottofondo

Ma a rendere più particolare il brano, praticamente il suono in tendenza sulla piattaforma, c'è voluta la cover della canzone prodotta da @samarrowdrums, uno dei profili più seguiti per le cover musicali. La riedizione del brano "Happier Than Ever", che ha visto diminuire l'impatto dei bassi e del riverbero sulla base, avvantaggiando l'utilizzo della batteria, è diventato il suono ufficiale per il filtro, con il video originale che ha superato i due milioni e mezzo di like. Del brano, viene utilizzata questa strofa di Billie Eilish: "‘Cause I'd never treat me this shitty, you make me hate this city and I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad ‘cause that shit's embarrassing, you were my everything and all that you did was make me fucking sad".