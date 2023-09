Ecco gli artisti che hanno venduto più biglietti nei loro tour: in testa i PTN e Mengoni Sul palco dei Tim Music Awards,, sono stati annunciati gli artisti che hanno venduto più biglietti nei loro tour negli ultimi 12 mesi: qui tutte le certificazioni.

A cura di Vincenzo Nasto

Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali e Marco Mengoni, 2023

Durante la puntata dello scorso 17 settembre dei Tim Music Awards, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno rivelato anche l'artista italiano, che grazie al successo raggiunto negli ultimi 12 mesi, è riuscito a vendere il numero più alto di biglietti durante il suo tour. Il periodo considerato, da settembre 2022 a settembre 2023, ha visto oltre 14 artisti riuscire a conquistare una certificazione per il proprio tour, con in vetta la classifica due protagonisti attesi: da una parte i Pinguini Tattici Nucleari, anche grazie al tour negli stadi del 2023, percorso simile anche per Marco Mengoni, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2023 con Due Vite.

Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni certificati tour di diamante

I Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni sono stati certificati tour di diamante, dopo aver venduto oltre 300 mila biglietti negli ultimi 12 mesi. Nelle scorse settimane, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il ritorno nei palazzetti nel 2024: si tratta di Non perdiamoci mica di vista/Fake news indoor tour – Palasport 2024, che comincerà il prossimo 3-4 aprile a Jesolo, al Palazzo del Turismo. Già sold-out invece le prime due date al Forum D'Assago di Milano l'8 e il 9 aprile, a cui sono state aggiunte successivamente due nuovi incontri l'11 e il 12 aprile. Percorso simile per Marco Mengoni che dopo il quinto platino del suo disco Materia e l'annuncio dell'uscita di Un'altra storia con Franco 126, ha informato il suo pubblico anche sul tour nei palazzetti europei.

Il ritorno di Circo Max con oltre 200mila biglietti venduti

Si partirà a ottobre, precisamente il 27 all'arena di Francoforte, per una prima data già sold out, spostandosi poi fino al 2 novembre in città come Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Vienna, Zurigo e Monaco. Giusto un passo indietro rispetto ai due in vetta, si classifica Max Pezzali con il suo Max 30: l'autore, originario di Pavia, ha visto il suo tour certificato di platino dopo aver venduto oltre 200mila biglietti. Il punto esclamativo non può che essere il suo concerto al Circo Massimo di Roma, uno degli eventi musicali dell'estate italiana, che ha visto la partecipazione di oltre 56mila persone tra il pubblico.

Tutti gli artisti che hanno venduto oltre 100mila biglietti nei loro tour

Definito il podio, ci sono stati molti artisti italiani in giro per la penisola a collezionare sold out su sold out: ormai non sorprende più vedere Geolier e il suo Il Coraggio dei Bambini tour certificati tour d'oro, come anche per Tananai o Lazza per il suo Ouvertour 2023. Tra i tour con più biglietti venduti c'è anche il ritorno di Biagio Antonacci con Palco Centrale Tour, Elisa e Dardust nel loro An Intimate Night, Gigi D'Alessio con Dove c'è il sole tour e i Negramaro con No20. Nella lista rientrano anche il tour di Francesco De Gregori con Antonello Venditti, senza dimenticare il Ritorno degli Articolo 31 e Salmo con il suo Flop Tour. Qui la classifica finale.