È sempre la stessa Avril Lavigne: la cantante ricrea su TikTok la cover di Let Go 20 anni dopo A 20 anni di distanza, Avril Lavigne è ritornata sul set della cover di “Let Go”, ricreando la copertina originale: il video è in tendenza su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

Avril Lavigne 2022/2002, foto di @avrillavigne TikTok Account

Nell'ultimo anno, Avril Lavigne ha scelto di fare un passo indietro: dopo la malattia di Lyme che aveva costretto la cantante a una pausa prolungata, il ritorno sulle scene era stato affidato a TikTok, e a quella "Sk8r boy" che l'aveva resa, a 18 anni, una delle promesse della musica mondiale. Lo scorso giugno 2021, il suo primo video sulla piattaforma, in collaborazione con la leggenda dello skate Tony Hawk, aveva celebrato i 19 anni di "Let Go", il suo primo album ufficiale. A un anno di distanza, e con l'uscita negli ultimi mesi del suo nuovo progetto "Love Sux", con l'etichetta discografica di Travis Barker, sembra aver dato la possibilità alla cantante 38enne di riprendersi parte del proprio successo del passato. Ma come? Nelle ultime settimane è stata pubblicata su Spotify una nuova edizione di "Let Go", in cui sono state aggiunte tracce come "Falling Down" e "I Don't Give", non presenti nella versione originale del progetto. Per celebrare l'uscita, Avril Lavigne è tornata sul luogo del delitto: la stessa strada di New York che interseca Canal Street dove era stata scattata la foto per la copertina del suo primo disco.

Il ritorno sul set di Let Go 20 anni dopo

Ha scelto di farlo in grande stile: Avril Lavigne è tornata 20 anni dopo nella stessa strada di New York per ricreare quell'iconica immagine diventata la copertina del suo primo album ufficiale "Let Go". A rendere ancora più nostalgico il momento, Lavigne si è fatta immortalare su TikTok, mentre indossava un lungo cappotto nero e pantaloni simili a quelli utilizzati nell'artwork originale, mentre incrocia le braccia e fissa la telecamera. Uno sguardo, un viso, che non sembra scorgere i 20 anni che sono passati dalla foto originale, e che ha reso i fan di Avril Lavigne su TikTok ancora più nostalgici. Per l'occasione, la cantante ha deciso di utilizzare come sottofondo sonoro "I'm just a kid" dei Simple Plan, uno dei brani punk-pop iconici dei primi anni 2000.

L'arrivo su TikTok e la nuova edizione di Let Go

Avril Lavigne, con soli 10 video pubblicati sulla piattaforma in 12 mesi, conta oltre 3,6 milioni di follower, un seguito che è possibile notare anche dalla viralità raggiunta dal video di celebrazione dei 20 anni di "Let Go". Infatti, il contenuto, in sole 24 ore, ha raggiunto oltre 17 milioni di persone con tre milioni di like. Nei commenti, molti creator hanno sottolineato come i 20 anni non sembrano esser passati sul suo volto, ma in evidenza appaiono quelli del fidanzato Mod Sun e del profilo ufficiale dei Simple Plan, che hanno commentato: "È fantastico. Buon 20° anniversario". Nel frattempo, si attendono i risultati della pubblicazione della nuova edizione di "Let Go", che 20 anni fa raggiunse la seconda posizione nella Hot 200 Billboard, rimanendo in classifica per 97 settimane.