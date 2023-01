È morto Yukihiro Takahashi, fondatore della Yellow Magic Orchestra con Ryuichi Sakamoto È morto Yukihiro Takahashi, fondatore della Yellow Magic Orchestrae pioniere della musica elettronica mondiale.

A cura di Redazione Music

Yukihiro Takahashi (ph Getty Images)

Yukihiro Takahashi, batterista e fondatore della band giapponese Yellow Magic Orchestra, è morto all'età di 70 anni a causa di un tumore al cervello, stando a quanto scritto da alcuni media giapponesi. Takahashi è stato un pioniere della musica elettronica soprattutto grazie alla YMO che formò nel 1972 assieme a Ryuichi Sakamoto e Haruomi Hosono, dopo essersi unito come batterista alla Sadistic Mika Band, guidata da Kazuhiko Kato. la band è considerata una di quelle seminali per quanto riguarda la musica elettronica anche grazie all'uso innovativo che fecero dei sintetizzatori, dei campionamenti, delle drum machine, dei computer e delle tecnologie di registrazione.

La loro musica fu importante anche per le influenze che ebbe in generi come il synth pop, l'ambient, il J-Pop e tanto altro, al punto che sono tante le band americane e inglesi ad aver ammesso l'enorme influenza che questi musicisti hanno avuto per loro. Band come Depeche Mode e Duran Duran, tra le altre, hanno parlato dell'influenza che questa band ebbe sulla loro formazione e sulla loro musica, senza contare coloro che li hanno direttamente campionati o hanno fatto delle cover delle loro canzoni, da Eric Clapton a Mariah Carey, passando anche per band come gli Afrika Bambaataa. Loro, invece, sono stati ispirati da banc come Kraftwerk ma anche dal funk e da un artista come Giorgio Moroder.

La Yellow Magic Orchestra ha pubblicato otto album tra il 1978 e il 1993, compresi alcuni di culto come Solid State Survivor e BGM, mentre la loro canzone più amata è stata "Computer Game" arrivata fino alla posizione 60 della classifica americana. La band si è sciolta per la prima volta, ufficialmente, nel 1984, riunendosi più volte durante gli anni, l'ultima volta nel 2012 per il festival World Happiness. Takahashi ha anche pubblicato album da solista e ha collaborato con altri artisti, contribuendo a colonne sonore: l'ultima pubblicazione è "Saravah, Saravah!" rilettura del suo album d'esordio del 1978 "Saravah".