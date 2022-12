Morto a 27 anni Alessandro Speranza, fondatore dei McFly’s Got Time e autore di colonne sonore Alessandro Speranza, musicista romano di 27 anni, fondatore dei McFly’s Got Time e autore di colonne sonore, è morto a 27 anni.

A cura di Redazione Music

Alessandro Speranza (al centro) con altri membri dei McFly’s Got Time (via Facebook della band)

È morto a 27 anni il musicista romano Alessandro Speranza, fondatore della band folk McFly’s Got Time che negli ultimi anni si stava specializzando nella composizione di colonne sonore per il Cinema, come si vede anche nella sua pagina Facebook dove l'ultimo post era quello dell'accettazione al Torino Film festival del cortometraggio Pizza Panic di Leonardo Malaguti per cui aveva curato le musiche. Stando a quanto scrive il Corriere, Speranza – che nel 2019 si era laureato al Conservatorio di Santa cecilia – era malato da tempo.

Nonostante la giovane età Speranza si era già fatto conoscere nell'ambiente musicale romano, sia nel giro dei locali che in quello più complesso delle colonne sonore: aveva studiato Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia e Musica per film presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, come scrive anche il Corriere. Il suo nome era emerso soprattutto grazie al lavoro fatto con la band McFly’s Got Time che aveva fondato nel marzo del 2015 assieme al chitarrista Michele Proietti a cui si era aggiunto prima Alessandro Rizzo al basso e successivamente Emanuele Fragolini alla batteria e alle percussioni.

I tre avevano cominciato a lavorare ai primi brani e soprattutto a suonare live nei locali romani finché i vari brani sono confluiti nel loro unico album disponibile, l'EP "Elsewhere" pubblicato in maniera indipendente nel 2016 e arrangiato da Nicola d'Amati che su Facebook ha voluto ricordarlo così: "Ieri ho perso la persona più simile per me a un fratello nella vita (…). Alessandro Speranza è stato un enorme musicista, prima come cantautore pop, poi come compositore, prevalentemente di colonne sonore e sarebbe bello se tutti ascoltaste quello che trovate sulla sua pagina artista Alessandro Speranza Music e che troverete anche in futuro perchè Ale, che mentre la malattia gli complicava la vita in tutti i modi aveva trovato tempo di vincere, tra gli altri, un premio a Cannes, ha lasciato ancora delle cose bellissime da tirare fuori".

Le colonne sonore erano il futuro che voleva per sé, e nonostante la malattia ci aveva lavorato alacremente, ottenendo anche ottimi risultati come la vittoria all’«Io non ti conosco film festival la colonna sonora per il corto del 2021 "Notte romana" di Valerio Ferrara, e La Cinef Selection a Cannes per il corto "Il barbiere complottista" che ha vinto come miglior colonna sonora e la colonna sonora. E la sua musica è ciò che gli amici si augurano che possa arrivare a quanta più gente possibile: "L'anima rimarrà a rendere migliori le persone che lo hanno conosciuto, ma la musica sarebbe giusto che viaggiasse più a lungo di lui, che come tanti grandi musicisti ha scelto di lasciarci a 27 anni – ha continuato d'Amati -. Quindi fatevi questo regalo e ascoltatevelo. Per me è meraviglioso pensare di poter sentirlo ancora".