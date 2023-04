È morto Ryuichi Sakamoto, musicista premio Oscar per L’Ultimo imperatore È morto Ryuichi Sakamoto, il musicista giapponese vincitore del premio Oscar per la colonna sonora del film L’Ultimo Imperatore, diretto nel 1987 Bernardo Bertolucci. Aveva 71 anni e da tempo combatteva contro un tumore al quarto stadio.

È morto Ryuichi Sakamoto, il musicista giapponese che da tempo combatteva contro il cancro. È stato il vincitore del premio Oscar per la colonna sonora del film L’Ultimo Imperatore, diretto nel 1987 Bernardo Bertolucci. Aveva 71 anni e da tempo combatteva contro un tumore al quarto stadio. L’artista è morto lo scorso 28 marzo, ma la sua agenzia l’ha reso noto solo a qualche giorno di distanza.

La carriera di Ryuichi Sakamoto

Sakamoto è considerato uno dei primi artisti che hanno sperimentato il connubio tra la musica etnica orientale e i suoni elettronici occidentali. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, primo fra tutti l’Oscar alla Miglior Colonna sonora per il film di Bertolucci. Tra gli altri premi, spiccano un Grammy e un Bafta, ottenuti per il suo lavoro sia come solista che come membro della Yellow Magic Nel 1983 ha inoltre recitato nel film Merry Christmas, Mr Lawrence con David Bowie.