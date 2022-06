È morto Piero Sugar, il marito di Caterina Caselli l discografico, produttore musicale ed editore è morto nella sua casa di Milano. Aveva 85 anni.

È morto Piero Sugar, marito di Caterina Caselli. Il discografico, produttore musicale ed editore è morto nella sua casa di Milano. Aveva 85 anni. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 13 giugno, alle 14.45 presso la basilica di San Marco.

Chi era Piero Sugar

Piero Sugar, nato a Milano il 7 febbraio 1937, era il figlio di Ladislao Sugar, fondatore delle Messaggerie Musicali che nel 1959 diede vita alla Compagnia Generale del Disco, fondata da Teddy Reno, dando vita alla Cgd-Sugar. A metà degli anni Sessanta, Piero Sugar diventò amministratore delegato e vice presidente, dietro la sua guida ci fu il boom dell'azienda e della discografia italiana.

L'incontro con Caterina Caselli

Proprio la Sugar lanciò Caterina Caselli con "Nessuno mi può giudicare", era il 1966. Quattro anni più tardi, Piero Sugar sposa la cantante: lui aveva 33 anni, lei 24. Nel 1971 nasce Filippo Sugar, oggi ammistratore delegato del gruppo, che dal 2015 al 2018 è stato anche presidente del consiglio di gestione della Siae. Caterina Caselli non ha rilasciato dichiarazioni dopo la morte del marito, a parte dare nota firmata dalla famiglia sui funerali del discografico. L'ex cantante parlò così del momento in cui tutto cambiò: "Dopo i concerti, mi ritrovavo da sola in albergo. Cosa avrei dato per uscire con i miei amici. Poi mi sono innamorata di Piero e tutto è cambiato".

Leggi anche È morto Piero Sonaglia, il celebre assistente di studio di Uomini e Donne e Tu sì que vales

Le reazioni

Il ministro della Cultura Dario Franceschini: "Con Piero Sugar il mondo dello spettacolo italiano perde un grande protagonista: un editore musicale e produttore discografico che in tutta la sua lunga carriera ha saputo anticipare i tempi, sperimentare e scommettere su nuovi talenti. In questa triste giornata mi stringo al dolore della moglie Caterina Caselli, del figlio Filippo e dei tanti amici e colleghi che lo hanno accompagnato nella sua vita”. Mario Lavezzi, paroliere e produttore discografico: "È stato per molti anni, insieme a Caterina Caselli, editore e discografico di molti mie successi ed anche un amico. È per me un profondo dolore. Ciao Piero".