Aveva solo 55 anni Johnny Solinger, ex cantante degli Skid Row morto a causa di una insufficienza epatica. Ad annunciare la scomparsa dell’artista, avvenuta il 26 giugno, è stata la moglie Paula Marcenaro con un messaggio condiviso sul suo profilo Facebook. “Johnny è morto. Gli tenevo la mano. Se ne è andato in pace. Grazie a tutti. Mi prenderò una pausa da tutto ma sappiate che sarò per sempre grata per il vostro amore”, ha scritto la donna nel messaggio che ha confermato la morte.

in foto: Johnny Solinger e la moglie Paula Marcenaro.

Johnny Solinger aveva chiesto aiuto per curarsi

Ricoverato a maggio a causa di una insufficienza epatica, Johnny aveva chiesto aiuto ai fan per potersi curare. Aveva aperto un crowdfunding, chiedendo a chi avesse potuto di aiutarlo a sostenere le cure necessarie non disponendo di un’assicurazione sanitaria. “È con il cuore pesante che devo far sapere a tutti cosa sta succedendo a me e alla mia salute”, aveva scritto l’artista, “Sono stato ricoverato in ospedale il mese scorso. Mi è stata diagnosticata un'insufficienza epatica. E la prognosi non è così buona. Come la maggior parte dei musicisti non ho un'assicurazione sanitaria ed è molto difficile ricevere cure adeguate senza di essa”. La raccolta fondi non è bastata a raccogliere la somma necessaria a Solinger per curarsi. Il crowdfunding è ancora aperto. La cifra raccolta servirà a sostenere le spese per i funerali dell’uomo.

Gli Skid Row: “I nostri pensieri vanno alla sua famiglia”

Solinger aveva fatto parte degli Skid Row, band heavy metal statunitense, dal 1999 al 2015. Aveva preso il posto dello storico frontman del gruppo, Sebastian Bach. La band ha pubblicato su Facebook un messaggio dopo la morte di Johnny: “Siamo rattristati nell’apprendere la notizia. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e ai fan. Godspeed Singo. Saluta Scrappy (soprannome del nonno di Solinger, ndr.) per noi”.