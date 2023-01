È morto Jeff Beck, il leggendario chitarrista aveva 78 anni: “Improvvisa meningite batterica” Jeff Beck è morto lo scorso martedì 10 gennaio, dopo “aver contratto improvvisamente la meningite batterica”.

A cura di Daniela Seclì

Jeff Beck è morto. Il leggendario chitarrista si è spento a 78 anni, dopo "aver contratto improvvisamente la meningite batterica". L'artista, che ha vinto otto Grammy Awards, era considerato tra i musicisti nell'Olimpo del rock, con Eric Clapton, Jimi Hendrix e Jimmy Page.

L'annuncio della morte di Jeff Beck

Ad annunciare la morte di Jeff Beck è stato il suo entourage, che ha dato la triste notizia tramite un comunicato. L'artista è morto martedì 10 gennaio dopo "aver contratto improvvisamente la meningite batterica". Poi, la richiesta della famiglia: "La sua famiglia chiede privacy mentre elabora questa tremenda perdita". Nel corso della sua brillante carriera, Jeff Beck aveva collaborato con tantissimi artisti tra cui Luciano Pavarotti, Cyndi Lauper, Macy Gray, Chrissie Hynde, Rod Stewart, Joss Stone, Imelda May, Wynonna Judd, Buddy Guy. La scorsa estate, nelle tappe del suo tour, Jeff Beck era stato affiancato da Johnny Depp. In queste ore, la tragica notizia della morte.

I messaggi di cordoglio del mondo della musica

Jimmy Page gli ha reso omaggio sui social: “Il Guerriero a sei corde non è più qui a permetterci di ammirare l'incantesimo che poteva intrecciare attorno alle nostre emozioni mortali. La sua tecnica era unica. La sua immaginazione senza limiti. Jeff, mi mancherai come ai tuoi milioni di fan". Anche Mick Jagger ha rimarcato il talento di Jeff Beck: "Con la morte di Jeff Beck abbiamo perso un uomo meraviglioso e uno dei più grandi chitarristi al mondo. Ci mancherà tantissimo". Anche Ozzy Osbourne ha espresso il suo dolore dopo avere appreso la notizia: "Non ho parole per esprimere quanto io sia triste. Che perdita terribile per la sua famiglia, per i suoi amici e per i suoi fan. È stato un onore avere conosciuto Jeff e il fatto che abbia suonato nei miei album".