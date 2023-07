È morto Billy White jr, autore della celebre copertina di Appetite for Destruction dei Guns N’Roses È morto Billy White Jr., autore della copertina Appetite for Destruction dei Guns N’Roses, probabilmente uno dei disegni più iconici degli ultimi 50 anni di musica.

È morto Billy White Jr., autore della copertina Appetite for Destruction dei Guns N'Roses, probabilmente uno dei disegni più iconici degli ultimi 50 anni di musica. A darne notizia è Slash su Instagram: "RIP #BillyWhiteJr, il designer originale del logo della croce dei GNR e amico di lunga data della band. Ci mancherai". Il disegno della copertina era un tatuaggio realizzato da Billy White Jr che raffigurava su uno sfondo nero i teschi dei membri della band su una croce.

La storia del tatuaggio diventato copertina

La prima copertina di Appetite for Destruction ritraeva l'opera omonima del 1978 realizzata da Robert Williams, raffigurante un robot stupratore con la sua vittima e un altro robot sanguinolento che incombe su di loro dall'alto. Fu una scelta che suscitò scandalo e indignazione, così i Guns N'Roses furono costretti a cambiare copertina. Solo le prime 30mila copie sono state stampate con il disegno di Williams. Complessivamente "Appetite for Destruction" ha venduto 30 milioni di copie nel mondo. E la foto della croce – iconica e celebre in tutto il mondo – sarebbe rimasta solo un tatuaggio se non ci fosse stata la polemica per il disegno di Williams.

La copertina originale ritirata subito dal mercato.

Il concerto di Roma dei Guns N'Roses

I Guns N'Roses sono stati i protagonisti di un grande concerto al Circo Massimo di Roma, sabato 8 luglio 2023. La band formata da Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese si sono esibiti in una data unica a un anno dall'esibizione dello Stadio San Siro di Milano. I The Pretenders hanno aperto la serata. Tra i brani della serata: It's So Easy, Bad Obsession, Chinese Democracy, Welcome to the Jungle, Hard Skool, Absurd, Pretty Tied Up, Sweet Child o' Mine, November Rain, Patience, Reckless Life, Locomotive, Don't Cry e Paradise City.