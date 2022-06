È morto Alec John Such, bassista e fondatore dei Bon Jovi Jon Bon Jovi annuncia la morte di Alec John Such, storico bassista e membro fondatore del gruppo: “Abbiamo trovato la nostra strada grazie a lui”.

A cura di Stefania Rocco

È morto Alec John Such, storico bassista e membro fondatore dei Bon Jovi. Aveva 70 anni. Ad annunciare la scomparsa del musicista attraverso i social network è stato Jon Bon Jovi. “Abbiamo il cuore spezzato nell'apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec”, ha scritto il cantante, “Come membro fondatore dei Bon Jovi, è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l'uno per l'altro attraverso di lui. Era un amico d'infanzia di Tico Torres e ha portato Richie Sambora a vederci esibire. Alec è sempre stato selvaggio e pieno di vita. Ora questi ricordi speciali mi portano un sorriso sul viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo”.

Gli anni con i Bon Jovi

Nato il 14 novembre 1951 a Yonkers, Alec John Such aveva contribuito alla formazione dei Bon Jovi nel 1983. Rimasto nel gruppo fino al 1994 (anno in cui aveva deciso di abbandonare il progetto per motivi personali), era stato sostituito nel 2016 da Hugh McDonald. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Aveva contribuito al successo di brani come You Give Love, Bad Name, Livin' on a Prayer e Bad Medicine. Prima di fondare i Bon Jovi, aveva suonato con una band chiamata The Message.

Such era il membro più anziano della band. Lo aveva raccontato in un'intervista: "La casa discografica era solita mentire sulla mia età. Avevo 31 anni quando mi sono unito al gruppo, 10 anni di più rispetto al resto della band. Ricordo che all'epoca mia sorella si arrabbiò molto: i giornali l'avevano descritta come la mia ‘sorella maggiore' quando, in realtà, era più giovane di me". Proprio la differenza d'età con gli altri componenti del gruppo lo spinse ad abbandonare la band: "A 43 anni iniziavo a sentirmi esausto". Ma gli anni con i Bon Jovi erano stati tra i migliori della sua carriera: "Quando Bon Jovi mi chiamò e mi chiese di fare parte della sua band molti anni fa, ho immediatamente capito che aveva una visione chiara di dove volesse portarci. Sono felice di avere fatto parte di quella visione".