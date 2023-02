È morto Alberto Radius, il chitarrista e leader dei Formula 3 aveva 80 anni

È giunta poco fa la notizia della morte di Alberto Radius, il chitarrista italiano rock che ha lasciato il segno nei migliori lavori di Franco Battiato e Lucio Battisti. La famiglia con una nota, riportata da La Repubblica, ha dato il triste annuncio.

L'ultima apparizione pubblica del musicista risale al 2021, quando sul palco del Festival di Sanremo 2021 ha accompagnato con la sua chitarra l'esibizione dei Coma Cose. Storico amico di Gianluca Grignani, quest'ultimo lo ha salutato con un post: "Il mio mentore, la mia fonte d'ispirazione".

Gianluca Grignani con un post condiviso sui profili social ha omaggiato Alberto Radius descrivendo questo giorno come uno "dei più amari" della sua vita. Durante la realizzazione di "Quando ti manca il fiato", brano con il quale l'artista ha gareggiato a Sanremo 2023, il chitarrista era in studio con lui.

Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l'ascolto di "Quando ti manca il fiato"… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d'ispirazione… ciao Alberto! Tuo Gian.