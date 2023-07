È morta Jane Birkin, l’attrice e cantante 76enne trovata senza vita nella sua casa di Parigi L’attrice e cantante Jane Birkin, musa della canzone “Je T’aime…Moi Non Plus”, è stata trovata morta nella sua casa di Parigi. Aveva 76 anni.

A cura di Stefania Rocco

È morta a 76 anni Jane Birkin, musa della canzone “Je T’aime…Moi Non Plus”, brano famoso in tutto il mondo. Il corpo della cantante e attrice britannica naturalizzata francese è stato trovato privo di vita nella sua casa di Parigi, stando alle prime indiscrezioni emerse. Nota per la lunga relazione con il cantante e compositore francese Serge Gainsbourg (con il quale incise il popolare brano in francese), era nata a Londra il 14 dicembre 1946. Si era trasferita in Francia alla fine degli anni '70, dove aveva incontrato Gainsbourg al termine del primo matrimonio con il compositore John Barry.

Gli impegni annullati per problemi di salute

Proprio recentemente, la cantante aveva annullato alcuni impegni professionali a causa dei suoi problemi di salute, emersi a oltre un anno di distanza dal leggero ictus che l'aveva colpita nel 2021. "Sono sempre stata una grande ottimista e mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po' di tempo per potermi esibire di nuovo sul palco e con voi", aveva scritto in un comunicato diramato a maggio.

La carriera di Jane Birkin

Arrivata in Francia a 21 anni, cominciò fin da subito a recitare per il cinema francese. Fu nel 1968, durante le riprese del film Slogan, che incontrò Serge Gainsbourg con il quale, nel 1969, incise una tra le canzoni più sensuali e controverse della discografia francese. Il contenuto esplicito del brano convinse perfino alcune radio a vietarne la trasmissione. Ma “Je T’aime…Moi Non Plus” a dispetto delle polemiche, divenne velocemente un successo internazionale. Negli anni, Birkin ha proseguito nella carriera musicale, collaborando con artisti del calibro di Michel Legrand, Francoise Hardy e Brian Molko dei Placebo. Divenne inoltre un'icona di stile e raffinatezza, tanto che nel 1984 la famosa azienda Hermès le dedicò la celebre "Birkin Bag", a lei ispirata. Quella borsa sarebbe diventata uno dei simboli di lusso più iconici al mondo.