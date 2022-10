È morta Christina Moser, la cantante e compositrice dei Krisma aveva 70 anni È morta a Lugano dopo una lunga malattia Christina Moser, cantante, compositrice e grande protagonista della musica new wave ed elettrodo. Aveva 70 anni.

A cura di Stefania Rocco

È morta a Lugano dopo una lunga malattia la cantante e compositrice Christina Moser, protagonista insieme al marito Maurizio Arcieri, scomparso nel 2015 a 72 anni, della musica new wave ed elettropop. Nota a livello internazionale, proveniva da una famiglia svizzera ma era nata e cresciuta a Milano. Conobbe l’uomo che per anni è stato il suo compagno quando era giovanissima e lui era già un volto noto della musica pop anni ’60. Insieme formavano il duo Chrisma, successivamente divenuto Krisma, che fondò l'elettropop in Italia. È scomparsa a Lugano, dove si era trasferita dopo la morte dell'inseparabile marito, suo compagno di vita e successi.

Il lungo legame con Maurizio Arcieri

Christina Moser conobbe Maurizio Arcieri nel 1966, quando lui era già cantante dei New Dada in seguito diventato un solista. Presentarono il loro primo singolo, “Amore”, prodotto da Niko Papathanassiou, al Festivalbar nel 1976. Nel 1977 pubblicarono Chinese Restaurant e nel 1980 il duo cambiò nome, diventando Krisma. Sono 10 gli album in studio pubblicati dalla coppia.

Il successo dei Krisma con Maurizio Arcieri

“Ho scritto quasi tutti i testi degli album, fin dall'inizio e, quando c'era collaborazione, non passava neppure un ‘lemma' senza il mio ok”, dichiarò la donna in un’intervista al sito Krisma Music, “Non so cantare cose che non mi ‘vestono'. La musica esce dall'Altrove, e le parole anche. Nell'album ‘Clandestine Anticipation’ scrivo tutto, da ‘Miami’ ad ‘Opposite’, nel pezzo Water dico che nella moschea del tempo, per aprire le porte devi prima trovare le pareti. Poi il mio ‘Melonarpo’, il ‘cugino sfigato' di Marcopolo e ‘Nothing To Do With the Dog’ – dove i pappagalli imparano ad abbaiare – fino agli ultimi che ho scritto anche in italiano: Quando ti bacio sulla punta del naso… Fritz cavallo ohohoh”.