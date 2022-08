È confermato, Britney Spears torna a cantare con Elton John: la conferma del cantante Britney Spears tornerà a cantare dopo la fine della tutela legale. Per lei una canzone con Elton John che conferma la notizia.

A cura di Redazione Music

Britney Spears ed Elton John nel 2013 (Jamie McCarthy/Getty Images for EJAF)

Dopo le notizie date dal sito PageSix è stata confermata dai diretti interessati la notizia della collaborazione tra Britney Speras ed Elton John. È un grande ritorno quello della cantante americana che da poco è riuscita a liberarsi dalla tutela legale del padre Jamie, dopo anni in cui ogni sua azione doveva avere la sua approvazione. La notizia della loro collaborazione girava da mesi, pochi giorni fa il sito americano aveva scritto che i due artisti stavano lavorando a una nuova versione di Tiny Dancer, il singolo del cantautore inglese del 1971 che si sarebbe chiamata "Hold me closer". Le voci, però sono state confermate oltre che da un portavoce, anche dallo stesso John che ne ha scritto sulla propria pagina Instagram.

Lunedì, infatti, John, pur senza taggare Britney Spears ha postato gli emoticon di un razzo e una rosa con l'hashtag #HoldMeClose, confermando, di fatto, tutte le news. Al momento, però, non vi è stata alcuna comunicazione da parte della cantante di "…Baby One more time" che solo poche settimane fa era tornata a cantare per il suo pubblico, pubblicando su Instagram un video casalingo in cui rifaceva una versione della sua canzone più famosa, spiegando che negli anni avrebbe voluto registrarla di nuovo ma che non aveva mai avuto il permesso di suo padre e così era stata costretta a tenersela per sé, fino al momento in cui ha voluto far sentire nuovamente la sua voce ai fan.

Una battaglia, quella col padre, che non è definitivamente terminata, nonostante la decisione del Tribunale di toglierle la conservatorship. Continua la battaglia sulla condotta finanziaria di Jamie, anche se la giudice Brenda Penny ha negato che ci sia stata alcuna richiesta da parte del padre di riportare la cantante in Tribunale per ulteriori interrogatori sulla tutela. Nelle scorse settimane, Spears ha dovuto affrontare un aborto e il matrimonio con il compagno Sam Asghari, interrotto dall'irruzione dell'ex marito Jason Alexander che nega alcune accuse che gli sono state rivolte, come quelle di stalking, violazione di domicilio e percosse.