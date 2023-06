Due anni dalla morte di Michele Merlo, il padre: “Il dolore non cambia mai” A due anni dalla scomparsa di Michele Merlo continuano le iniziative per ricordarlo: dal singolo Brooklyn al contest “Credici Sempre”.

A cura di Redazione Music

Sono passati due anni dalla morte di Michele Merlo, il cantante che aveva partecipato ad Amici col nome di Mike Bird e morto a causa di una leucemia fulminante con un processo in corso nel quale si sta cercando di stabilire se si poteva salvare la vita del cantante. Al Corriere della Sera il padre del cantante ha spiegato che passerà la giornata in maniera normale, come succede sempre da quando il figlio non c'è più, anche perché, spiega: "Il dolore non cambia mai". Intanto il padre, assieme alla famiglia e alla Associazione Romantico Ribelle nata in seguito alla scomparsa di Merlo, continua a tenere vivo il ricordo del figlio, in attesa di capire come finirà il processo.

Processo il sui unico imputato è l'ex medico di base della famiglia, ovvero Vitaliano Pantaleo, reo, secondo l'accusa di non aver capito che gli ematomi che gli aveva mostrato il ragazzo non erano dovuti a contusioni ma erano il segnale della leucemia. Da lì a pochi giorni, nonostante il ping pong tra altri pronto soccorsi e ospedali, Merlo sarebbe morto, benché alla fine si era arrivati a una diagnosi giusta. Troppo tardi, però, e per questo la famiglia sta continuando questa battaglia legale, per scoprire, col senno di poi, se qualcuno è colpevole di questa disgrazia oppure sarebbe stato comunque difficile salvare il cantante.

Intanto nei giorni scorsi è stato pubblicata una canzone inedita di Merlo, Brooklyn, scritta assieme al cantautore romano Gazzelle e pubblicata lo scorso 1 giugno. Il brano esplora i temi dell'amore, della perdita e del cambiamento, trasformando per un attimo Roma in New York e in particolare Ponte Sisto nel Ponte di Brooklyn. Un'altra iniziativa è stato il contest per artisti emergenti "Credici Sempre" che ha scelto i 10 artisti, cinque per gli interpreti delle cover di merlo e cinque che si sono presentati con i propri inediti: "La scelta è ricaduta su chi ci ha emozionato di più rispetto all’interpretazione delle cover" ha spiegato il padre. Il vincitore sarà annunciato oggi, 6 giugno.