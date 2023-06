Testo e significato di Brooklyn, la canzone di Michele Merlo scritta con Gazzelle È stata pubblicata Brooklyn, una canzone inedita di Michele Merlo scritta con Gazzelle. Ecco il testo e il significato della canzone.

Michele Merlo

La voce di Michele Merlo è tornata nelle radio italiane grazie al brano inedito che l'ex concorrente di Amici (dove gareggiò come Mike Bird), morto a causa di una leucemia fulminante il 6 giugno 2021, ha scritto assieme a Gazzelle, il cantautore romano che da pochi giorni ha pubblicato il nuovo album "Dentro". La canzone si chiama "Brooklyn" ed è stata pubblicata a quasi due anni dalla scomparsa del cantautore sulle cui cause della morte la famiglia sta portando avanti una battaglia legale per scoprire se poteva essere salvato o meno. Il brano, che è stato prodotto presso il Take Away Studios di Modena è stato pubblicato oggi 1 giugno.

Il testo di Brooklyn

Le cose iniziano e poi finiscono

ci intimoriscono, ci ho scritto un disco

ma adesso Cristo Dio

sono soltanto io

e tu compari e scompari

come uno scintillio

va bene tutto ok

va bene tutto però

te lo ricordi o no

io e te al Trastevere

come le edere

arrampicata sul muro

ma senza futuro

ma poi appassiscono

siamo rimasti lì a farlo liberi

senza più regole, senza più limiti

e fuori dalla finestra tutti piccoli

e poi un tassista sembrava il ponte di Brooklyn

ma adesso siamo una brutta giornata di neve

e le mie occhiaie nere sembrano te

e le tue labbra serie sembrano me

ma adesso siamo una brutta giornata di neve

e le mie occhiaie nere sembrano te

e le tue gambe chiuse sembrano me

sembrano me

Le cose cambiano, e poi ricambiano

ma a te non cambiano se poi io cambio

e adesso santo Dio sono soltanto io

e tu mi porti su e giù tipo parapendio

va bene tutto ok

va bene tutto però

le notti in bianco no, non me lo scordo-oh

una sigaretta sul letto, un bacio sopra l’orecchio

e poi i miei pugni lanciati sopra lo specchio

ma adesso siamo una brutta giornata di neve

e le mie occhiaie nere sembrano te

e le tue labbra serie sembrano me

adesso siamo una brutta giornata di neve

e le mie occhiaie nere sembrano te

e le tue gambe chiuse sembrano me

sembrano me, sembrano me

Il significato di Brooklyn

La canzone, che è rimasta chiusa nel cassetto per due anni, esplora i temi dell'amore, della perdita e del cambiamento e in qualche modo ricorda un po' echi proprio del cantautorato di Gazzelle. Il protagonista ricorda i momenti con la persona amata, le cose belle e quelle brutte in questa Roma che a un certo punto si trasfigura facendo diventare Ponte Sisto il Ponte di Brooklyn, con la testa che viaggia pur restando nella Capitale: "siamo rimasti lì a farlo liberi senza più regole, senza più limiti e fuori dalla finestra tutti piccoli e poi un tassista sembrava il ponte di Brooklyn".