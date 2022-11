Dua Lipa non si esibirà ai Mondiali in Qatar: “Non rispettano gli impegni presi sui diritti umani” Dua Lipa, durante il “Future Nostalgia” tour, ha confessato che non si esibirà al prossimo Mondiale di calcio in Qatar. Qui le dichiarazioni.

A cura di Vincenzo Nasto

Dua Lipa 2022, foto di Don Arnold per Getty Images

Mentre sta girando il mondo con il suo tour "Future Nostalgia", Dua Lipa ha finalmente chiarito le voci sulla sua partecipazione alla Coppa del Mondo di calcio in Qatar, che la vedevano tra le artiste che si sarebbero dovute esibire alla cerimonia di presentazione della kermesse mondiale. Un messaggio postato tra le stories di Instagram, che mette a tacere le polemiche sul conflitto di interessi e opinioni, legate soprattutto alla criminalizzazione delle relazioni omosessuali, come nelle parole di Abdulaziz Abdullah Al Ansari, general maggiore del paese e anche capo del Comitato Nazionale Antiterrorismo. Dua Lipa ha voluto supportare la comunità LGBTQI+, soprattutto per il mancato riconoscimento giuridico delle unioni gay.

Dua Lipa 2022, screenshoot Instagram stories @dualipa

Dopo il lavoro del Guardian sullo spettro criminale subito dai lavoratori migranti, che hanno permesso al Qatar di raggiungere l'idoneità per ospitare il prossimo Mondiale di Calcio, ma soprattutto le parole dell'ambasciatore Khalid Salman, Dua Lipa ha deciso di prendere le distanze dalla prossima kermesse calcistica mondiale, pubblicando nelle stories Instagram un messaggio per i suoi fan. Mentre era in Australia per il suo "Future Nostalgia" tour, la cantante ha ribadito che non sarà in Qatar per esibirsi alla cerimonia di presentazione: "Al momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura della Coppa del mondo in Qatar. Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi".

Il rifiuto di Dua Lipa in sostegno dei diritti umani

L'autrice di hit come "Don't Start Now" e "Levitating" non sarà dunque sul palco dello stadio Al Bayt il prossimo 20 novembre a esibirsi. La cantante, infatti, ha confessato che farà solo il tifo per la sua nazione, l'Inghilterra, ma non prenderà parte alla manifestazione più importante del panorama sportivo mondiale: "Farò il tifo per l'Inghilterra da lontano e non vedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni in materia di diritti umani che aveva preso quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo". Una polemica che continua soprattutto nel Regno Unito, dove anche l'ambasciatore ed ex stella del Manchester United, David Beckham, è stato pesantemente aggredito per aver ricevuto pagamenti oltre i 10 milioni di sterline, per la sua immagine, un passaggio controintuitivo rispetto al passato, quando veniva rappresentato come un alleato della comunità LGBTQI+.

Chi salirà sul palco della cerimonia inaugurale di Qatar 2022

Nel frattempo, sono stati confermati solo alcuni dei nomi che parteciperanno alla cerimonia inaugurale di Qatar 2022. La prima star di livello internazionale sarà Jung Kook, uno dei membri del collettivo sud-coreano dei BTS, per adesso anche l'unico confermato alla cerimonia di apertura allo stadio Al Bayt il 20 novembre. Per eventi come il Fifa Fan Festival, che circonderà tutte le aree della città e intratterrà i turisti appassionati di calcio, arriveranno anche altre star internazionali: per i 29 giorni del torneo, infatti, si esibiranno artisti del calibro del dj Diplo, ma anche Calvin Harris e la stella del dance-hall reggae Sean Paul.