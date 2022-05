“Dove sei” di Sissi, significato e testo della canzone ad Amici 2022 Dopo il successo di “Danshari”, “Come come” e “Stupidi Lovers”, la favorita alla vittoria di Amici 21 Sissi ritorna con il nuovo singolo “Dove sei”.

A cura di Vincenzo Nasto

Sissi durante una puntata del Serale di Amici

Il vecchio e il nuovo che si incontrano, due generazioni di Amici a confronto, che riescono a ricongiungersi per creare un nuovo singolo: "Dove sei". È ciò che è accaduto negli ultimi giorni a Sissi, una delle concorrenti di Amici 21, che per il suo nuovo inedito all'interno del talent musicale, è andata indietro nel tempo, collaborando con una delle artiste più innovative negli ultimi anni della trasmissione di Canale 5. Stiamo parlando di Giordana Angi, che in Amici 18 era stata una delle protagoniste, arrivando al premio della Critica, e lasciando la vittoria ad Alberto Urso, con cui collaborerà nel suo primo album. Questa volta Giordana ha deciso di lasciare la sua firma, da autrice, nel nuovo inedito di Sissi, dal titolo "Dove sei". Una storia che abbraccia anche il passato della giovane cantante e parla di un presente e di un futuro ricco d'amore.

Il significato di Dove Sei

Dopo il successo di brani come "Danshari", "Come come" e "Stupidi lovers", Sissi ha presentato il suo inedito ufficiale: "Dove sei". Il singolo, prodotto da Riccardo Scirè, vede la collaborazione autoriale di una vecchia conoscenza di Amici: la cantante Giordana Angi. Le due cantanti hanno cercato la formula testuale giusta per raccontare una storia del passato, un rapporto malato costruito sulle insicurezze altrui. "Dove sei" rappresenta anche la ricerca continua di attenzioni nei momenti di difficoltà, un sostegno che non sempre ha un lato positivo, come quando canta: "Pensa te, invento scuse ma ci odiamo, non vedi che senza te non sono stata in piedi mai". Nella presentazione del brano, Sissi si è lasciata anche andare a una confessione personale sul brano, ricordando una persona del passato: "L’inedito è dedicato a una persona che non si è mai apprezzata, che non ha mai capito la sua importanza e quindi doveva scaricare tutte queste cose su qualcun altro e andare a ricercare un po’ di attenzioni da tutti, tranne che dalla persona che gli stava davvero accanto"

Il testo di Dove Sei

Dove sei

Adesso che non ci sentiamo

Con chi stai

Dove sei

Non siamo stati insieme mai

Dove sei

È da un po’ che non parliamo

Già lo so che ci sentiamo

Anche se non ti vedo

Anche se non ti vedo

Leggi anche Brividi di Mahmood e Blanco, il testo e il significato della canzone vincitrice a Sanremo 2022

Ti vedo se mi perdo

Ti perdo se mi trovo

Ti trovo ma non trovo

Un senso a tutto questo

Ho chiesto a Dio di amarti

Di amarti un’altra volta

Ma tu amati stavolta

Se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

Persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

Che cerco di cucire ogni mio errore

Perdiamoci nel blu

Incontriamoci più su

Pensa te

Invento scuse ma ci odiamo

Non vedi che

Senza te non sono stata in piedi mai

Dove sei

È da un po’ che non parliamo

Già lo so che ci sentiamo

Anche se non ti vedo

Anche se non ti vedo

Ti vedo se mi perdo

Ti perdo se mi trovo

Ti trovo ma non trovo

Un senso a tutto questo

Ho chiesto a Dio di amarti

Di amarti un’altra volta

Ma tu amati stavolta

Se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

Persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

Che cerco di cucire ogni mio errore

Perdiamoci nel blu

Incontriamoci più su