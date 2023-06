Dopo Supereroi, Mr Rain torna con Per sempre ci sarò nella colonna sonora del film Disney Elemental Dopo Supereroi e La fine del mondo con Sangiovanni, Mr Rain ritorna con un nuovo singolo, che farà parte della colonna sonora del film Disney-Pixar Elemental: si tratta di Per sempre ci sarò.

A cura di Vincenzo Nasto

In attesa della partenza del suo tour estivo il prossimo 27 giugno, nelle scorse ore Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, ha annunciato che farà parte della nuova avventura Disney-Pixar Elemental. Il titolo d'animazione che uscirà il prossimo 21 giugno, vedrà al suo interno un brano dal titolo Per sempre ci sarò. Se nella versione internazionale del progetto cinematografico, a interpretare il brano Steal the Show sarà il cantautore statunitense Lauv con gli autori Michael Matosic e Thomas Newman (compositori anche delle musiche di WALL•E e Alla ricerca di Nemo), in Italia sarà proprio Mr Rain a interpretare il brano che accompagnerà i momenti finali della pellicola. Per il brano, non dovremmo aspettare tanto: il singolo infatti sarà disponibile dal 16 giugno su tutte le piattaforme di streaming.

Il post-Sanremo e il tour estivo di 19 date

Dopo Supereroi, i successivi sei mesi di Mr Rain hanno raccontato la sua necessità di attraversare più luoghi musicali: se il Festival di Sanremo 2023 ha rappresentato uno dei suoi apici, con il terzo posto finale, non vuol dire che la sua musica possa ancora di più allargare le maglie del suo pubblico. E infatti, si può leggere in quest'ottica il tentativo con La fine del mondo, il brano pubblicato lo scorso 12 maggio con Sangiovanni, che dopo qualche inciampo iniziale, legato soprattutto alla querelle social con Lazza e la somiglianza con Panico, ha raccolto comunque quasi cinque milioni di ascolti su Spotify. Nel frattempo le date sold-out di Milano e l'avventura del tour estivo che inizierà il prossimo 27 giugno: 19 appuntamenti che lo vedranno attraversare tutta l'Italia per oltre due mesi, con l'ultima data il 13 agosto a Catania.

L'uscita di Per sempre ci sarò e lo spoiler su Instagram

Nel frattempo, Mr Rain è stato scelto per essere una delle voci di Elemental, l'ultimo film della Disney-Pixar ambientato a Element City, in cui Ember e Wade, una ragazza di fuoco e un giovane d'acqua, arriveranno ad avvicinarsi, ribaltando il ruolo degli opposti in natura. Il film, diretto da Peter Sohn, vedrà nella versione italiana anche il campione mondiale di Moto Gp Francesco Bagnaia nel ruolo di Pecco, in un cameo del film. Mentre legato alla colonna sonora, ci sarà l'interpretazione di Mr Rain in Per sempre ci sarò: il brano, verrà anticipato il prossimo 16 giugno, a cinque giorni dall'uscita del film: all'interno della pellicola invece, prima del singolo completo nei titoli di coda, alcuni spezzoni del brano accompagneranno le scene. Una piccola anticipazione di Per sempre ci sarò è stata pubblicata sul profilo Disney Italia di YouTube e sul profilo Instagram del cantante originaria di Desenzano sul Garda.