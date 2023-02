I numeri di Sanremo 2023 su TikTok: Mr Rain è la stella dell’edizione con Supereroi TikTok e il Festival di Sanremo 2023: un connubio da quasi due miliardi di visualizzazioni. Ecco i numeri registrati dalla piattaforma nella kermesse.

A cura di Vincenzo Nasto

Festival di Sanremo 2023 e TikTok

La partnership tra TikTok e il Festival di Sanremo, annunciata lo scorso 18 gennaio, ha rappresentato un nuovo livello di lettura della kermesse ligure. In un Festival di Sanremo che ha proposto un'interazione social, anche con il coinvolgimento dei conduttori sul palco in diretta, la piattaforma cinese ha cercato di raccontare il dietro le quinte della manifestazione nei momenti precedenti alla partenza, per poi raccogliere piccoli shorts, ma soprattutto inserire all'interno del catalogo musicale i brani eseguiti sul palco. Dagli inediti alle cover nella serata duetti, l'hashtag #Sanremo2023 ha raccolto quasi due miliardi di visualizzazioni, con il profilo ufficiale @Sanremorai che ha collezionato oltre 330mila followers e sei milioni e mezzo di like in tre settimane. Ma andiamo a vedere i numeri che hanno coinvolto anche gli artisti in gara.

I video più visti sul profilo TikTok @SanremoRai

TikTok ha deciso di raccontare il Festival anche attraverso gli artisti che si sono esibiti sul Suzuki Stage, riportando le esibizioni di Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Ma è sul palco dell'Ariston che la piattaforma è riuscita a raggiungere la più grande fetta di pubblico. I cinque video più visualizzati sul profilo Sanremo Rai vedono al quinto posto la prima esibizione di Rosa Chemical e la sua Made in Italy con 2,6 milioni di visualizzazioni, superata di poco dalla prova del vincitore del Festival Marco Mengoni con Due Vite a 2,7 milioni. Si passa alla serata delle cover e dei duetti, dove troviamo i gradini più bassi del podio con l'esibizione del secondo classificato Lazza insieme a Emma Marrone in La fine di Nesli a 2,8 milioni e la coppia Sangiovanni-Gianni Morandi con Fatti (ri)mandare dalla mamma a 2,9 milioni di visualizzazioni. In testa alla classifica, una delle sorprese, anche visual, del Festival di Sanremo 2023: a quasi sette milioni di views troviamo la prima performance di Mr Rain con Supereroi, accompagnato dal coro di bambini.

Non solo le canzoni sul palco, ma anche il format #memedeus, inaugurato sul palco dal trio in conduzione formato da Gianni Morandi, Amadeus e Chiara Ferragni: la rubrica ha ospitato non solo i cantanti in gara, ma anche celebrità dello spettacolo come il presentatore Valerio Lundini. Un esempio di engagement che univa la produzione seriale dei meme ai protagonisti della competizione. Dal balcone Generali con la creator Valentina Romani, la piattaforma ha raccontato ciò che accadeva all'esterno dell'Ariston, anche se a ricevere i maggiori benefici dalla distribuzione dei contenuti, sono stati principalmente gli artisti. L'utilizzo delle canzoni in gara sulla piattaforma ha fatto registrare numeri interessanti, che come nella classifica precedente, dipingono Mr Rain come la stella di quest'edizione: infatti è Supereroi la canzone più usata dagli utenti, rientrata in oltre 40mila video, e il profilo ufficiale del cantante di Desenzano sul Garda ha raggiunto oltre 650mila followers.

L'effetto sul pubblico del racconto su TikTok

Si difendono molto bene i due finalisti di Sanremo 2023: da una parte Lazza e la sua Cenere sono state utilizzate in oltre 10mila video, mentre il suo profilo ha superato il mezzo milione di followers: un dato che può essere raccontato anche attraverso il successo nel 2022 con Sirio. Dall'altro lato, Marco Mengoni e la sua Due vite è stata utilizzata in oltre 30mila video, mentre il profilo ufficiale del cantante viterbese ha superato i 450mila followers. La scelta di aprire le porte della kermesse alle piattaforme social da parte di Amadeus, in una dimensione non convenzionale per il Festival, sembra pagare ancora i suoi dividendi, con gli spazi social della manifestazione che non hanno solo accompagnato il pre e post-serata, ma son rientrati a tutti gli effetti nell'agenda autoriale di ogni serata. Uno spazio di racconto che ha determinato anche il successo e la partecipazione di un pubblico millenial e Gen Z alla competizione, con l'obiettivo di produzione seriale di meme, legata anche al cambio di cifra artistica dei cantanti in gara nella rassegna nazional-popolare.