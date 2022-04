Dopo Pablo e Happy Birthday, Sfera Ebbasta diventa “Italiano” con il producer RVSSIAN A due settimane dalla pubblicazione, Sfera Ebbasta e il producer giamaicano RVSSIAN hanno annunciato un nuovo Ep: il titolo è “Italiano”.

Si erano conosciuti per la prima volta su Instagram, realizzando poi tra il 2018 e il 2019 due brani certificati doppio platino: "Pablo" e "Happy Birthday". Questa volta Sfera Ebbasta e RVSSIAN hanno deciso di fare qualcosa di grande, un Ep dalla dimensione internazionale, con un messaggio chiaro come il titolo: "Italiano". Da mesi si rincorrevano voci su un nuovo progetto di Sfera Ebbasta, e Napoli era diventata una delle città più importanti nella narrazione del nuovo progetto. Solo alcune settimane fa, il rapper era stato nel santuario di Diego Armando Maradona con l'artista argentino Kaleb di Masi, sorpreso nelle riprese di un video diventato subito un meme sui social. Poi le scorse ore, con Sfera Ebbasta diretto a Napoli e un appello ai suoi fan: "Portate bandiere e sciarpe italiane". Un invito che ha avuto una sua definizione dopo qualche ora, quando sui profili Instagram di Sfera Ebbasta e del producer giamaicano RVSSIAN è apparsa la copertina di "Italiano", il nuovo ep con cinque brani, tra cui tre featuring internazionali.

Il rapporto tra Sfera Ebbasta e RVSSIAN lo ha raccontato qualche anno fa lo stesso rapper in alcune storie Instagram: "L'ho conosciuto su Instagram e la prima volta che l'ho beccato è stato un po' strano. Facciamo parte di due realtà diverse, io arrivai in Uber davanti al suo studio e lo vidi arrivare in Rolls Royce. Ci guardò in una maniera diversa rispetto a come ci guardavano ormai in Italia, dove ormai stavamo spaccando". Sfera Ebbasta non era ancora tra gli artisti più famosi del panorama europeo, mentre per RVSSIAN le porte del mondo urban internazionale si erano già aperte da anni: "Mi ricordo che non avevo neanche una collana e che in studio non riuscivamo a comunicare. Poi la musica è un linguaggio internazionale e dopo qualche beat, entrammo in sintonia. Nella prima ora registrammo ‘Happy Birthday', a lui piaceva come rappavo e a me piacevano i suoi beat. Adesso è un bro e abbiamo molte hit assieme".

Quasi ad anticipare cosa sarebbe successo qualche anno dopo, il primo incontro tra Sfera Ebbasta e RVSSIAN è stato il punto di partenza di "Italiano". L'ep, che uscirà il prossimo 6 aprile, è un volo pindarico verso il continente americano, con la presenza di Fivio Foreign, tra i rapper più caldi in USA, ma anche BIA e Myke Towers, rapper proveniente da Porto Rico. BIA rappresenta una delle voci più virali su TikTok, anche grazie al singolo "Whole Lotta Money", che ha superato i 250mila video sull'applicazione ed è stato anche remixato con la partecipazione di Nicky Minaj. Dopo il doppio platino rispettivamente di "Pablo" e "Happy Birthday", c'è attesa adesso per capire come Sfera Ebbasta possa entrare in un mercato internazionale, seguendo i passi dei Meduza, ma soprattutto dei Maneskìn, tra i gruppi più caldi del Coachella 2022.

