Arrivati alla resa dei conti tra la Generazione Z ed Eminem, costruita attorno al sentimento di critica e discussione per la misoginia e l'omofobia ritrovati nei testi del rapper di Detroit, soprattutto attorno ai singoli "Love the way you lie" e "Unaccomodating", gli stessi creator di TikTok sembrano aver fatto un passo indietro, scegliendo di rendere virale una delle canzoni più esplicite di Eminem. Si tratta di "Fack", brano del 2005 che è contenuto nella collezione greatest hits del rapper "Curtain Calls", ma solo nella versione explicit del progetto: infatti per la vendita internazionale il rapper e la sua etichetta scelsero di omettere i primi due brani dell'album "Intro" e "Fack" per colpa di testi troppo espliciti, ma anche per far cominciare il progetto con la hit "My name is". Su "TikTok", il ritornello di "Fack" è uno dei più utilizzati, raccogliendo nel primo video, prodotto dall'utente @sydnidupre, oltre 900mila like.

#CancelEminem e l'apparizione di Fack

Una storia che sembra non avere fine, è quella che sta mettendo contro i creator di TikTok, parte della Generazione Z che comunica attraverso l'applicazione, e la leggenda di Detroit Eminem. Già nelle scorse settimane la tensione era diventata alta quando anche su Twitter l'hastag #CancelEminem era diventato uno dei trend, sempre di più rafforzato dall'impegno dei creator su TikTok nella discussione sulla sua musica. A essere messi sotto la lente di ingrandimento erano i due brani "Love the way you lie" e "Unaccomodating", simboli della misoginia e della violenza verbale utilizzata dal rapper nella sua scrittura. In risposta a questo movimento, Eminem aveva pubblicato il video di "Tone Deaf", replicando attraverso la musica il suo sconfinato disinteresse verso la loro opinione. Dopo alcuni giorni, la svolta: su TikTok incomincia a diventare il video di un utente, @sydnidupre, che utilizza il ritornello di "Fack", brano del 2005 dello stesso rapper, per indicare alcuni difetti della vita parigina, che in molti sognano. Un video che ha resistito alle critiche dei creator sull'utilizzo del brano, collezionando oltre 900mila like, dando inizio a una challenge.

La viralità della challenge su TikTok

Proprio "Fack" di Eminem è diventata negli ultimi giorni la colonna sonora di una challenge su TikTok, in cui i creator cercando di mostrare i due lati della medaglia di un desiderio: dal voler vicino una persona fit, a vivere in una famosa città, fino ai difetti personali per cui una persona non dovrebbe stare con un'altra. La challenge è diventata virale e utilizza il ritornello del brano: "I'm gonna facking cum! (Oh, shit!). Fack, fack, fack (Fuck, I am!). I am, I'm going to cum (I'm cumming!)". Ciò che sorprende della questione è proprio il duplice atteggiamento degli stessi creator, che dopo aver condannato lo stesso rapper per la violenza verbale e la crudezza di determinati contenuti, hanno reso virale uno dei brani più espliciti di Eminem, che aveva scelto nel 2005 di togliere dal proprio album per la sua versione clean internazionale. Un piccolo gruppo di utenti ha sottolineato questa incoerenza intrapresa da alcuni creator, affermando che alcuni ragazzi non si interessano ad altro oltre che ai 15 secondi del brano, facendo apparire la polemica e l'iniziativa #CancelEminem, una mera questione pubblicitaria.