Dopo la pace, Salmo e Fedez annunciano la collaborazione: cosa aspettarsi da "Viola"

Fedez e Salmo in studio a Milano

Alla fine un'amicizia, trasformatasi in una grande rivalità, placatasi e tornata amicizia si è tramutata in una collaborazione. È la storia che lega Fedez e Salmo, che dopo aver cominciato assieme, hanno prima visto le loro strade allontanarsi, fino a veder rovinati i rapporti, con screzi reciproci che alla fine, però, si sono risolti e dopo la pace hanno portato a una nuova canzone insieme. I due rapper, infatti, hanno annunciato l'uscita per il prossimo 14 ottobre di "Viola", singolo che sarà pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy e segue anche il video in cui suonano insieme, che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili.

Se il mood è quello c'è da aspettarsi un pezzo pop punk, stile Blink182, grande passione di Fedez e che, segno del destino, hanno appena annunciato il ritorno discografico e live con la formazione originale. Quello che si sa di questo brano dei due è quello che possiamo leggere dal comunicato stampa: "Un ritmo travolgente, un ritornello da cantare subito dopo il primo ascolto e un giro di chitarra pieno di energia sono gli elementi chiave di “VIOLA” il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Salmo. Un duo mai visto prima, che trova il perfetto terreno di gioco su una base Pop Punk dove Fedez e Salmo bilanciano i loro versi su un beat incalzante e frenetico che ci fa sognare il live dal primo secondo. ‘VIOLA' è un brano che unisce, creato per essere cantato a squarciagola.

La canzone ha visto unire, nella scrittura, lo stesso Salmo e il gruppo di Fedez, ovvero Dargen D'Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione musicale. "Con questo pezzo Fedez non smette di stupire il suo pubblico mostrando per l’ennesima volta una nuova sfaccettatura della sua arte e Salmo, uno dei volti iconici della scena rap italiana, riabbraccia le sue origini punk" si legge ancora nella nota stampa. Insomma, due dei protagonisti della musica italiana degli ultimi anni, ognuno a modo proprio e con un proprio stile, hanno deciso di unire le forze per un feat impensabile fino a poco tempo fa.