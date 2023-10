Dopo il tour sold out, Calcutta annuncia la data di uscita di Relax Calcitta ha annunciato la data di uscita del suo prossimo album relax, che sarà pubblicato il prossimo 20 ottobre.

A cura di Redazione Music

Calcutta ha annunciato che il suo prossimo album "Relax" uscirà il prossimo 20 ottobre ancora una volta per Bomba Dischi/Sony Music. C'era molta attesa per l'uscita del nuovo album del cantautore di Frosinone, uno degli artisti che ha maggiormente influenzato la discografia italiana degli ultimi anni, portando l'ondie a diventare un altro mainstream, grazie a un album che, non a caso, si chiamava proprio Mainstream, uscito nel 205, a cui seguì Evergreen nel 2018. Relax, quindi, esce a cinque anni di distanza dall'ultimo lavoro e per la prima volta sarà distribuito anche sul mercato francese per Bomba Dischi/Columbia Records (Sony Music France): una scelta dovuta evidentemente anche per l'accoglienza che il cantautore ha avuto Oltralpe, con Mainstream che fu album dell'anno per Le Monde.

I jingle per la rai e le collaborazioni con Ariete e Marracash

Il silenzio di Calcutta in questi cinque anni è stato parziale, dal momento che il cantautore ha comunque collaborato come autore alle canzoni di alcuni colleghi, oltre ad aver pubblicato singoli come "Due Punti" e "Sorriso (Milano Dateo)” e suonando, nel 2019 in alcuni festival estivi a cui si sono aggiunte le tappe internazionali con cui ha chiuso il capitolo evergreen. Calcutta ha lavorato anche alla veste sonora di Rai Radio2 e ai jingle del Gr, Meteo e Onda Verde, lavorando molto anche come autore, collaborando, tra gli altri, con Ariete per "Mare di Guai", canzone presentata al Festival di Sanremo 2023 oltre ad aver duettato con Marracash in "Laura ad honorem" contenuta nell’album “Noi, loro, gli altri”.

Cover di Relax

Il tour nei palazzetti

"Qui si prova per il tour ma il 20 ottobre esce il mio nuovo disco" ha scritto il cantautore per presentare l'album. Nelle scorse settimane, infatti, Calcutta ha annunciato il tournei palazzetti, andato sold out in pochi giorni. Calcutta, infatti, suonerà tra novembre e dicembre nei palazzetti italiani, partendo dal Pala Unical di Mantova, dove esordirà il 30 novembre, chiudendo con la doppia data al Mediolanum Forum di Milano il 18 e 19 dicembre e toccando anche Firenze, Bologna, Roma (doppia data), Bari, Napoli, Padova e Torino. Ecco tutte le date del Relax Tour.

