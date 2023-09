Dopo il record di Sirio, Lazza conquista un altro traguardo: 3 milioni di copie vendute nel 2023 A certificare l’anno d’oro di Lazza, con il secondo posto a Sanremo e il successo di Sirio, c’ha pensato la FIMI: oltre tre milioni di copie vendute nel 2023 per l’autore milanese.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, foto di Luca Marenda

Per chiudere un capitolo di successo come i primi 9 mesi del 2023, costellato dal secondo posto al Festival di Sanremo con Cenere e un Ouvertur tour da oltre 100mila biglietti venduti, Lazza ha deciso di regalarsi un evento sold out all'Ippodromo Snai San Siro, dopo i tre sold out di aprile scorso al Mediolanum Forum. Ciò che è avvenuto nella chiusura del suo tour estivo, potrebbe esser la foto migliore di questo 2023 per l'autore milanese, che nel frattempo, dopo il record di settimane con l'album più venduto in Italia con Sirio, ha nelle scorse ore centrato un altro obiettivo: solo nel 2023, infatti, ha venduto oltre tre milioni di copie.

I singoli più venduti di Lazza nel 2023

Infatti, se le sette certificazioni di platino per Sirio non erano bastate al rapper milanese, nelle ultime ore FIMI ha evidenziato il grande successo degli ultimi nove mesi del cantante. In testa non può che esserci Cenere, brano con cui Lazza ha guadagnato il suo secondo posto al Festival di Sanremo 2023, allargando le maglie del suo pubblico, come dimostrato anche dai sold out collezionati negli ultimi mesi. Il brano, con oltre 600mila copie vendute, è il singolo più venduto dell'ultima kermesse canora, davanti anche al vincitore Marco Mengoni e la sua Due Vite.

Il successo con la collaborazione di Takagi e Ketra

Bisogna invece ritornare a Sirio per il secondo brano più venduto, con un aiuto speciale da parte di Takagi e Ketra: si tratta di Panico, che ha superato le 500mila copie. Subito sotto si classificano Uscito di galera con quattro platini, Chiagne insieme a Geolier e alla suddetta coppia di producer, senza dimenticare la sua presenza in Bon Ton, contenuto nell'album di Drillionaire, che vede la partecipazione anche di Blanco e Sfera Ebbasta, oltre alla co-produzione di Michelangelo. Su Spotify, il brano ha da poco superato la soglia dei 45 milioni di ascolti.

L'uscita di Replay e lo sguardo sui live nel 2023

Nel frattempo, Lazza, in collaborazione con Amazon Music, ha deciso di regalare ai fan uno sguardo sui live degli scorsi mesi: un appuntamento con la storia, come l'ha definito più volte l'artista, che non ha mai nascosto l'importanza dei concerti nella fidelizzazione del proprio pubblico. Il progetto, dal titolo Replay, vedrà otto esibizioni live del cantante, una tracklist composta da: Ouv3rture, Re Mida, Piove con Sfera Ebbasta, Sogni d'oro, Morto Mai, Uscito di Galera, Senza Rumore e Cenere.