Doja Cat minaccia l’addio alla musica dopo le critiche ricevute: “È un incubo, ormai” Doja Cat ha sorpreso i fan nelle scorse ore, affermando via Twitter di non aver più voglia di fare musica, a pochi mesi dal tour con The Weeknd.

A cura di Vincenzo Nasto

Doja Cat annuncia su Twitter l’addio alla musica, 2022

Le critiche sul palco di San Paolo, in Brasile, avevano costretto la rapper statunitense Doja Cat a pensare al suo futuro nel mondo della musica. Durante il festival Lollapalooza, la sua esibizione non era piaciuta ai fan, che sia dalla platea che dopo poche ore su Twitter, avevano attaccato la cantante. A far storcere il naso, anche la scelta dell'artista di fermare la sua esibizione dopo aver visto alcuni fan svenire. Durante la notte poi la cancellazione della sua tappa in Paraguay e un tweet che aveva spiazzato i fan: "Non me ne frega più un cazzo. Ho smesso, cazzo. Non vedo l'ora di scomparire, cazzo, e non ho più bisogno che crediate in me. Tutto è morto per me; la musica è morta, e sono una fottuta sciocca per aver sempre pensato di essere fatta per questo. Questo è un fottuto incubo. Smettete di seguirmi".

La confessione a novembre 2021

La cantante, di cui il vero nome è Amala Ratna Zandile Dlamini, aveva già reso pubblici alcuni dissapori con il mondo della discografia. Lo scorso novembre, infatti, in una diretta su Instagram, aveva confessato di non amare tutte le attività non musicali che ruotavano attorno alla propria carriera. In particolare, aveva sottolineato che non si divertiva ormai da cinque anni a fare musica, e che gli impegni la distraevano da ciò che era importante: comunicare con i propri fan. Doja Cat si sfogava affermando: "Voglio fare quella merda perché devo? No! No, non lo voglio! Ma mi sento sotto pressione per fare merda del genere. Non voglio farlo. Voglio essere a casa. Voglio giocare cazzo. Voglio fare musica. Voglio giocare ai fottuti videogiochi. Voglio solo dire, per fare musica devi divertirti e jammare con le altre persone. Non l'ho fatto in forse cinque anni, mi sembra".

L'attesa per il futuro

Dopo l'annuncio su Twitter, Doja Cat e il suo profilo sono stati in trending topic nelle ultime 48 ore. La cantante infatti, non ha aspettato più di un giorno per ritornare a parlare con i propri fan. Ha sottolineato come l'esperienza in Brasile fosse l'opportunità di conoscere nuove realtà e nuove persone, e ha abbracciato virtualmente i fan che le sono stati vicini. Il momento peggiore sembra essere passato, e con un moto di consapevolezza, Doja Cat ha anche ammesso di dovere qualcosa alle persone affianco: "Posso sostenere la mia famiglia e i miei amici, posso conoscere il mondo e posso restituire a tutti. Devo molto alla gente". Nel frattempo, si avvicina il tour di luglio che la vede impegna con The Weeknd nell'After Hours Til Dawn. La prima tappa è a Toronto, e in molti si chiedono se Doja Cat sarà lì ad accompagnare la stella di "Take my breath".