Disco Paradise ha anche un video: con Fedez, Annalisa e Articolo 31 anche i ballerini Joey e Rina Dopo i 15 milioni di streaming, Disco Paradise, la canzone di Fedez, Annalisa e Articolo 31 ha anche il video ufficiale girato in una discoteca anni 80.

A cura di Redazione Music

Dopo i 15 milioni di stream su Spotify e la seria candidatura a tormentone dell'estate, arriva anche il video di Disco Paradise, la canzone estiva che vede la collaborazione tra Fedez, Annalisa e Articolo 31. Come ogni anno Fedez trova la formula giusta e i perfetti compagni d'avventura per attraversare l'estate con la canzone giusta. Disco Paradise è quella con più stream, sul podio delle preferite dalle radio italiane (prima, per ora, solo "Pazza musica" di Marco Mengoni ed Elodie e "Italodisco" dei The Kolors) e anche nella classifica FIMI dei singoli più ascoltati, alle spalle, stavolta, solo di "Hoe" di Tedua e Sfera Ebbasta e "Vetri neri" di Ava, Anna e Capo Plaza.

Consci del successo della potenziale viralità del video, i tre (quattro, contando che gli Articolo sono in due) hanno voluto portare con sé, nel video – diretto da Olmo Parenti x A THING BY e prodotto da Borotalco.tv – anche i ballerini Joey e Rina, che su TikTok hanno fatto il colpaccio con la coreografia di "Bellissima", contribuendo non poco, al ritorno prepotente della canzone di Annalisa che ha fatto da trampolino anche al suo ultimo singolo "Mon Amour" che, paradossalmente, sfida proprio Disco Paradise nel novero delle canzoni in potenza più amate dell'estate. Se lo scorso anno Fedez portò Mara Sattei e Tanani con "La dolce vita" in spiaggia, questa volta il set è completamente cambiato.

Dalla location all'aperta si va in un club, in una discoteca anni '80, appunto, dove Fedez fa la parte di quello che si ritrova lì un po' per caso, Annalisa, invece, ci sta perfettamente, con gli Articolo 31 che fanno ballare coloro che la riempiono. Ognuno di loro è caratterizzato e alla fine si ritrovano insieme per un balletto che permette a Fedez, il più impacciato dei tre, di non prendersi troppo seriamente e giocare anche su quell'imbranataggine dei movimenti. In attesa di capire se, nell'estate con più potenziali tormentoni, prenderà il volo anche su Youtube, il video ha collezionato 300 mila visualizzazioni in quasi 24 ore.