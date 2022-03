“Di sicuro ci ha sentiti fin lassù”, nelle piazze d’Italia il ricordo di Michele Merlo Con un tour nelle piazze italiane Federico Barone, con alcuni ospiti, ricorda Michele Merlo presentando la canzone a lui dedicata, Chilometri.

A cura di Redazione Music

È partito lo scorso 19 marzo da Milano il Chilometri Street Tour, ovvero il tour per le strade italiano di Federico Baroni in ricordo di Michele Merlo a cui ha dedicato proprio la sua ultima canzone, Chilometri, uscita l'1 marzo scorso, giorno in cui merlo avrebbe compiuto 29 anni. Il cantante, anch'egli ex Amici, era molto amico di Merlo, scomparso a causa di un'emorragia cerebrale, e per questo motivo, assieme all'associazione Romantico Ribelle, presieduta dalla famiglia del cantante, ha organizzato un tour di quattro date di presentazione in strada, che per ogni tappa vedrà unirsi a lui altri artisti a sorpresa, con cui si esibirà anche in alcune canzoni di Merlo.

Il primo incontro è stato in Piazza Duomo a Milano, dove Baroni si è esibito assieme a Riki e Federica Carta, come riporta Webboh: "Ieri è successo qualcosa di davvero speciale. Sono sicuro che Miki ci abbia sentito fin lassù – ha scritto su Instagram, dove ha postato un video, Baroni -. Tornare dopo tutti questi anni e trovare un calore del genere è stato emozionante. Sentirvi cantare tutti insieme le sue canzoni è stato emozionante, incrociare di nuovo i vostri sguardi, abbracciarvi e sapere che in quel momento eravamo tutti lì per un motivo. Per lanciare un messaggio, per lasciare qualcosa di davvero importante. Grazie Milano, grazie a tutti voi che siete venuti ieri e a chi c’era con il cuore anche da lontano. Grazie @about_riki e @federicapaper. Grazie @ferrkat64, @domenicomerlo (e Martino ❤️) per questa sorpresa assolutamente inaspettata. Grazie a tutti gli amici che anche da lontano ci sono stati per questo inizio.

Davvero ragazzi. Non lo dimenticherò mai!".

"È tutto per te, Michi" ha scritto Riki duettando con Baroni in "Tutto per me" davanti a una folla di decine di persone che si sono fermate ad ascoltarli in piazza. "Dopo 2 anni, ho deciso di tornare a suonare live per strada e di farlo con un tour attraverso i chilometri dedicato a Michele. Portare le sue canzoni in giro per l’Italia era un suo sogno, che insieme a voi, gli amici e il continuo sostegno dell’Associazione Romantico Ribelle cercheremo di portare dalla strada e mi auguro un giorno fino ai grandi palchi" aveva detto Baroni presentando questo mini tour di presentazione che si ripeterà sabato 26 marzo al Vomero, a Napoli, domenica 27 marzo a Via del Corso a Roma e sabato 2 aprile in Piazza Libertà a Bassano del Grappa (VI).