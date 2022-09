Demi Lovato, la malattia nascosta e la confessione: “Il prossimo tour potrebbe essere l’ultimo” Demi Lovato ha rivelato in un post pubblicato e poi cancellato di voler smettere di fare tour, e che “l’Holy Fvck tour” sarà il suo ultimo.

Stanno circolando da giorni le voci su una possibile malattia nascosta da parte della cantante Demi Lovato. L'artista, che è in viaggio in Nord e Sud America con l'Holy Fvck tour, ha pubblicato e cancellato una serie di post su Instagram, in cui aveva rivelato le sue condizioni precarie di salute: "Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi". Dopo la rimozione, Demi Lovato ha condiviso post che alludevano a una malattia, nascosta sui social, e ore prima di salire sul palco della Movistar Arena di Santiago, in Cile, ha pregato il suo pubblico di darle una mano: "Ho a malapena voce. Stasera punterò spesso il microfono verso il pubblico. Per favore, cantate per me".

La rivelazione sulle sue condizioni di salute

Un periodo difficile quello che sta affrontando Demi Lovato, che sembrava aver trovato la sua pace interiore con l'uscita del suo ultimo album "Holy Fuck". La cantante aveva cominciato il suo tour nord e sudamericano con le migliori intenzioni, affermando di essere finalmente riuscita a mostrare ciò che fosse, realmente, in quel momento. Poi la partenza e la felicità delle prime tappe, che sembra pian piano scomparire dietro le spalle della cantante, che negli scorsi giorni ha pubblicato e cancellato un post criptico sulle sue condizioni di salute: "Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi". La rivelazione, prontamente cancellata, è stata seguita da altri post che alludevano a una malattia, che potrebbe anche essere riconducibile ai postumi dell'ultima riabilitazione, che le ha dato la forza di scrivere il disco, ma soprattutto il singolo "The Skin of my teeth".

La preghiera in Cile e la fine del tour lontana

Le voci sul web, soprattutto dei fan più appassionati di Demi Lovato, sembrano ricondurre a una sorta di momento di appannamento nella sua vita, accelerata dagli aspetti frenetici del proprio tour. A questo si aggiunge anche il post pubblicato prima di salire sul palco della Movistar Arena di Santiago, in Cile, quando ha scritto: "Ho a malapena voce. Stasera punterò spesso il microfono verso il pubblico. Per favore, cantate per me". Un desiderio esaudito, soprattutto testimoniato sui social, quando ha scritto: "Voi ragazzi siete davvero riusciti a farmi passare tutto stasera. Grazie mille, cazzo, vi amo più di quanto immaginiate". Dopo una breve pausa di alcuni giorni, Lovato dovrà ritornare sul palco il 22 settembre e poi altri 24 spettacoli, con la chiusura del tour che si terrà a Irving, in Texas, il 6 novembre.

