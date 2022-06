“Non posso credere che non sia morta”, Demi Lovato canta come si è salvata in The Skin of my teeth Si chiama The skin of my teeth il nuovo singolo che segna la svolta rock di Demi Lovato che racconta la sua dipendenza e la salute mentale.

"Demi lascia di nuovo la riabilitazione", comincia così il nuovo singolo della cantante americana che negli ultimi anni ha avuto problemi di dipendenza. Si chiama "The Skin of my teeth" il suo ultimo singolo – che fa parte dell'album "Holy Fvck" che uscirà il prossimo 19 agosto -, che in italiano può essere tradotto come "Il rotto della cuffia" e parla proprio di come sia riuscita a salvarsi dai problemi che ha dovuto affrontare in questi ultimi anni. La cantante, inoltre, abbandona le sonorità pop che l'hanno caratterizzata in questi anni abbracciando, invece, una veste molto più rock: non è un caso che sulla sua pagina Spotify abbia creato una playlist che si chiama "A funeral for my pop music" ("Un funerale per la mia musica pop") in cui ci sono band come Rage against the machine, Nirvana, Sonic Youth, Deftones e Nine Inch Nails.

Il significato di The skin of my teeth"

Lovato ha spiegato che ha letto talmente tanti titoli come l'attacco del suo pezzo che si chiede quando finiranno, facendo continui riferimenti sia alle sue dipendenze che alla sua salute mentale: "Sounds like the voice in my head I can't believe I'm not dead" ("Sembra la voce nella mia testa, non posso credere di non essere morta") canta per chiudere la prima strofa. Ma i riferimenti continuano quando parla del,a malattia e canta: "Il mietitore bussa alla mia porta perché sono dipendente da qualcosa di più. Non ho bisogno che tu tenga il punteggio quando sono io quello che è in guerra". Una dichiarazione con cui vuole riappropriarsi delle proprie problematiche senza che dall'esterno la gente tenga il conto di ciò che succeda. È un canto di libertà che prende forma anche a livello sonoro per quella che definisce una nuova era.

Il testo di di The Skin of my teeth

Demi leaves rehab again

When is this shit gonna end?

Sounds like the voice in my head

I can't believe I'm not dead

I'm alive by the skin of my teeth

I survived, but it got harder to breathe

Askin' why doesn't make it easier

Go easier on me

Goddamn it, I just wanna be free

But I can't ‘cause it's a fuckin' disease

I'm alive by the skin of my

(Woo-hoo, ooh)

(Woo-hoo, ooh)

The reaper knocks on my door

‘Cause I'm addicted to more

I don't need you to keep score

When I'm the one who's at war

I'm alive by the skin of my teeth

I survived, but it got harder to breathe

Askin' why doesn't make it easier

Go easier on me

Goddamn it, I just wanna be free

But I can't ‘cause it's a fuckin' disease

I'm alive by the skin of my

I'm just tryin' to keep my head above water

I'm your son and I'm your daughter

I'm your mother I'm your father

I'm just a product of the problem

I'm just tryin' to keep my head above water

I'm your son and I'm your daughter

I'm your mother I'm your father

I'm alive

I'm alive by the skin of my teeth

Won't you try and have some mercy on me?

Askin' why doesn't make it easier

Go easier on me

Goddamn it, I just wanna be free

But I can't ‘cause it's a fuckin' disease

I'm alive by the skin of my

Woo-hoo, ooh (Oh yeah)

Woo-hoo, ooh (I'm alive by)

Woo-hoo, ooh (By the skin of my teeth)

Traduzione di The Skin of my teeth

Demi lascia di nuovo la riabilitazione

Quando finirà questa merda?

Sembra la voce nella mia testa

Non posso credere di non essere morta

Sono viva per il rotto della cuffia

Sono sopravvissuta, ma è diventato più difficile respirare

Chiedere perché non lo rende più facile

vai più piano con me

Dannazione, voglio solo essere libera

Ma non posso perché è una fottuta malattia

Sono viva per il rotto della

(Woo-hoo, ooh)

(Woo-hoo, ooh)

Il mietitore bussa alla mia porta

Perché sono dipendente da qualcosa di più

Non ho bisogno che tu tenga il punteggio

Quando sono io quello che è in guerra

Sono viva per il rotto della cuffia

Sono sopravvissuta, ma è diventato più difficile respirare

Chiedere perché non lo rende più facile

vai più piano con me

Dannazione, voglio solo essere libera

Ma non posso perché è una fottuta malattia

Sono viva per il rotto della cuffia

Sto solo cercando di tenere la testa fuori dall'acqua

Sono tuo figlio e sono tua figlia

Sono tua madre, sono tuo padre

Sono solo un prodotto del problema

Sto solo cercando di tenere la testa fuori dall'acqua

Sono tuo figlio e sono tua figlia

Sono tua madre, sono tuo padre

Sono viva

Sono viva per il rotto della cuffia

Non proverai ad avere pietà di me?

Chiedere perché non lo rende più facile

vai più piano con me

Dannazione, voglio solo essere libero

Ma non posso perché è una fottuta malattia

Sono viva per il rotto della

Woo-hoo, ooh (oh yeah)

Woo-hoo, ooh (sono vivo di)

Woo-hoo, ooh (per il rotto della cuffia)