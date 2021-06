in foto: Tropico (ph Biagio Munciguerra)

Davide Petrella, musicista, cantante e tra i principali autori della musica italiana ha annunciato la tracklist e le collaborazioni del suo prossimo album "Non esiste amore a Napoli" che uscirà sotto il nome Tropico, progetto discografico dell'artista. Petrella è da anni uno dei nomi di punta dell'autorato italiano – è stato anche fondatore e frontman de Le Strisce -, avendo firmato alcuni dei più grandi successi commerciali di questi ultimi anni, e avendo collaborato assieme ad artisti del calibro Cesare Cremonini, Fabri Fibra, Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Fedez, J-Ax, Guè Pequeno tra gli altri.

Le collaborazioni del nuovo album di TROPICO

Il progetto era già stato lanciato dai singoli "Non Esiste Amore a Napoli", "Doppler", "Contro" e "Egotrip", fino all'utimo singolo "Carlito’s Way" uscito lo scorso maggio. Petrella ha annunciato la tracklist ufficiale del suo album e le collaborazioni di cui si comporrà l'album: quattro tra gli artisti più rappresentativi delle varie anime della musica italiana di questi ultimi anni. Con Tropico, infatti, ci saranno Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126, per un album che la nota stampa descrive come un "mosaico composto da 14 tracce, tasselli tutti diversi stretti dal fil rouge che lega storie d’amore finite a fuochi mai spenti di innamorati costretti alla lontananza. Caleidoscopiche le sonorità, da quelle avvolgenti che ti riportano a casa a quelle più wavy – sprazzi di follia che ti fanno allontanare in auto di notte senza meta, lontano dalla città".

Petrella e i successi del 2021

Tra gli ultimi successi come autore di Petrella ci sono brani che hanno conquistato le classifiche e le radio di questi ultimi mesi, a partire da "pezzo di cuore" per Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ma Petrella ha firmato anche "Sorriso grande" sempre per Amoroso, "Pesche" di Federico Rossi, "Zero" di Mahmood "Mastroianni", che ha segnato il ritorno ufficiale dei Sottotono, "Cabriolet Panorama" per i The Kolors e "Klan" per Mahmood, tra le altre, "Ma stasera" per Marco Mengoni, "Falene" per Michele Bravi e i Sophie and the Giants e "Un altro ballo" per Fred De Palma e Anitta.

La tracklist di Non esiste amore a Napoli