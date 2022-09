Damiano sulla vittoria di Giorgia Meloni: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese” Damiano David dei Maneskin commenta con tristezza la giornata elettorale che ha visto la vittoria del Centrodestra.

A cura di Redazione Music

Damiano David dei Maneskin (Theo Wargo/Getty Images)

Pian piano anche alcuni artisti italiani cominciano a commentare il risultato delle ultime elezioni politiche che hanno visto la vittoria della coalizione di centrodestra e in particolare di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, primo partito del Paese. Dopo che nei giorni scorsi alcuni artisti e personaggi della tv e dell'intrattenimento avevano si erano schierati e avevano invitato ad andare a votare, anche nel day after arrivano i primi commenti. Uno di questi, forse uno degli artisti italiani al momento più famosi al mondo, ovvero Damiano David, leader dei Maneskin, che non ha mai nascosto le sue preferenze politiche, ha commentato così su Instagram: "Oggi è un giorno triste per il mio paese".

Il cantante ha anche postato un titolo della CNN diventato virale subito prima della fine delle votazioni in cui si leggeva che "Giorgia Meloni sarà la Prima Ministra più di estrema destra dai tempi di Mussolini". Un titolo che ha fatto molto discutere, ma che è in linea con altri quotidiani e riviste internazionali che definiscono il primo partito italiano come un partito di estrema destra. Damiano David viene da un periodo intenso in cui, assieme alla band, è stato protagonista all'estero: pochi giorni fa, per esempio, i Maneskin si sono esibiti a central park, a New York, per il Global Citizen festival che vedeva tra i performer anche artisti come Metallica, Charlie Puth e Mariah Carey.

Tra i più critici c'è stato un artista inglese, ovvero Boy George che su Twitter ha attaccato frontalmente Meloni, chiedendole conto della sua idea sulle coppie omosessuali e sulla possibilità di adottare. Boy George ha fatto il paio internazionale con Skin, la cantante degli Skunk Anansie che nei giorni scorsi aveva criticato la leader di FdI paragonandola al Fascismo. Tra gli artisti e le artiste che hanno espresso dispiacere per il voto ci sono Francesca Michielin che su Twitter scrive: "oggi inizia la resistenza. buongiorno a tuttз". Gaia ha postato nelle sue storie su IG un cuore spezzato, mentre Luché ha postato l'immagine di un'Italia capovolta, a testa in giù, Anna ha scritto "Disappointed but not surprised", mentre Lodo Guenzi ha parlato della "peggiore sinistra della storia dal Dopoguerra"