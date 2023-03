Damiano interrompe il concerto dei Maneskin per far soccorrere un fan: “È successo qualcosa là?” Durante il concerto al Palapartenope di Napoli, Damiano David, cantante dei Maneskin ha interrotto lo show per far prestare soccorso a un fan che non si era sentito bene.

A cura di Redazione Music

Durante il concerto dei Maneskin, Damiano ha interrotto il live, poco dopo aver cantato e suonato Vent'anni dal palchetto acustico, per far soccorrere qualcuno che non si era sentito bene. Il cantante della band, in concerto al Palapartenope di Napoli, infatti, ha voluto controllare che fosse tutto apposto, dopo essersi accorto che c'era qualcuno che non stava bene. Damiano e Thomas, cantante e chitarrista della band, si erano appena spostati dal palco principale, dove avevano concluso una tiratissima Gasoline, con le fiamme alle spalle del batterista Ethan, per spostarsi sul palchetto più piccolo, quello dove abitualmente eseguono tre canzoni in acustico, voce e chitarra. Cambio set, momento più intimo, brani più soft.

Insomma, avevano appena concluso "Torna a casa" e "Vent'anni", e Damiano stava presentando quella che sarebbe stata la terza e ultima canzone, la cover di "Amandoti" dei CCCP – resa popolare da Gianna Nannini -, quando si è reso conto che c'era qualcuno nelle prime file (in quel momento quelle più distanti dal palchetti) che non si era sentito bene. Damiano aveva cominciato a presentare la cover ("Ora un pezzo che non è nostro, è una cover: ci teniamo tantissimo, ci ha portato tantissima fortuna, l'abbiamo suonata tantissime volte") quando ha visto del movimento: "Aspetta aspetta aspetta. Silenzio, è successo qualcosa là, sì o no? Ok, sì" ha detto, prima di chiamare aiuto alla sicurezza: "Ragazzi, sicurezza, continuate a fare luce, vi devono vedere, non c'è un laser che possiamo puntare? Mi fate capire?".

A quel punto, però, fortunatamente la situazione era rientrata. Dal pubblico hanno tranquillizzato il cantante: "Vedo dei pollici alzati: ok, ok. Scusate, ma da qua è veramente difficile capire anche poco più di un caz*o, possiamo andare" e ha attaccato subito la canzone. Anche le due date del Palapartenope di Napoli sono andate completamente sold out e in effetti nella struttura di Fuorigrotta non entrava più uno spillo. Per i Maneskin è l'ennesimo sold out del Loud Kids tour che li sta portando in giro per l'Italia, in questo momento. Nelle settimane scorse, però, la band ha annunciato un tour mondiale che li vedrà impegnati tra il 2023 e il 2024.