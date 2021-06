Damiano David, frontman dei Maneskin, risponde con un video ai detrattori del gruppo. Si rivolge soprattutto a coloro i quali, dopo la partecipazione della band a X Factor, avevano dichiarato che sarebbero andati incontro a un rapido oblìo. E invece la band che ha riportato la vittoria dell’Eurovision in Italia, sta ormai riscuotendo successo in tutto il mondo. “Una domanda seria: dove sono quelli che dopo X Factor dicevano che saremmo durati quattro giorni? Perché a me oggi giunge la notizia che siamo 460esimi al mondo”, chiede provocatoriamente Damiano in un video caricato sul profilo Instagram dei Maneskin.

Il percorso dei Maneskin a X Factor

Voluti da Manuel Agnelli, i Maneskin parteciparono a X Factor nel 2017. Arrivarono in finale ma non riuscirono a portare a casa la vittoria, andata al cantante Salvatore Licitra. “Non siamo gli ultimi degli str***”, dichiara oggi Damiano rivendicando per sé la soddisfazione di ricordare coloro che non avevano creduto alla possibilità che la band potesse incontrare il successo.

L’impresa all’Eurovision 2021

Con l’eurovisione i Maneskin hanno portato a casa una vittoria che unito l’Italia intera. Quel trofeo mancava da 30 anni. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono saliti sul palco e hanno conquistato un pubblico internazionale. Sono stati 39 i paesi nel mondo a votare perché fossero i Maneskin a guadagnare la vittoria. Un trofeo seguito da un record dopo l’altro e da qualche polemica. Un giornale francese aveva ingiustamente accusato Damiano di avere consumato della cocaina in piena diretta tv. Un’accusa spenta sul nascere dal frontman dei Maneskin che si è sottoposto volontariamente a un test antidroga, risultato essere negativo, che ha dimostrato senza ombra di dubbio l’inconsistenza di tali accuse.