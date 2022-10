Damiano dei Maneskin piange sul palco ricordando il nonno: “È l’ultima canzone che ha ascoltato” Damiano dei Maneskin sul palco in Messico ha dedicato The Loneliest al nonno, morto pochi giorni fa, e non è riuscito a trattenere le lacrime: “Questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito in vita”.

A cura di Gaia Martino

Damiano David, frontman dei Maneskin, sta vivendo un periodo di grande dolore causato dalla morte del nonno al quale era molto legato. Tre giorni fa ha comunicato ai suoi milioni di fan sparsi in tutto il mondo di aver dovuto salutare una delle figure fondamentali della sua infanzia, uno dei suoi primi fan già quando era ancora un artista di strada sconosciuto. Nel concerto in Messico, mentre era sul palco, non è riuscito a trattenerle quelle lacrime: ha cantato The Loneliest, il brano che ha cantato al suo funerale.

Il video di Damiano commosso sul palco

Damiano dei Maneskin durante il concerto in Messico delle ultime ore ha dedicato The Loneliest al nonno, morto pochi giorni fa, e non è riuscito a trattenere le lacrime. Ha spiegato al pubblico della drammatica perdita che ha colpito la sua famiglia, prima di intonare il brano.

Come molti di voi sanno, mio nonno è morto un paio di giorni fa. La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l'ultima canzone che mio nonno ha sentito in vita.

L'addio al nonno

Il frontman dei Maneskin tre giorni fa con un post su Instagram ha comunicato la triste vicenda, poi ha omaggiato e salutato il nonno, uno dei suoi primi sostenitori prima che diventasse famoso. "Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo." il suo lungo messaggio scritto su Instagram arricchito poi da messaggi di amore, sostegno e vicinanza da parte di fan, colleghi e nomi famosi al mondo dello spettacolo.