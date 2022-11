Damiano David dei Maneskin ha fermato il concerto per aiutare un fan che non stava bene Il cantante dei Maneskin Damiano David fermò il concerto di Città del Messico perché un fan non si sentì bene: il video virale su TikTok dopo dieci giorni.

A cura di Redazione Music

Nonostante siano passati una decina di giorni dal fatto, ha cominciato a circolare su TikTok un video in cui Damiano David, il cantante dei Maneskin, ha fermato il concerto a Città del Messico per soccorrere un fan che non si era sentito bene e che era nelle prime file. Non è raro che alcuni cantanti fermino i concerti quando riescono a rendersi conto che tra il pubblico c'è qualcosa che non va, soprattutto quando il problema è di salute e anche Damiano non è stato da meno, lasciando subito il microfono, mentre i compagni continuavano a suonare e dirigendosi verso le prime file per accertarsi delle condizioni dei fan delle prime file.

Quando è arrivato al limite del palco, scendendo anche qualche gradino, il cantante si è reso conto che c'era qualcuno che stava male e ha chiesto ai medici di intervenire velocemente, alterandosi anche per la lentezza con cui si stavano muovendo. Il cantante si è agitato e ha chiesto ai compagni di fermarsi finché le cose non fossero tornate sotto controllo: "Aiutate questi ragazzi, hanno bisogno di aiuto" ha detto inizialmente Damiano, chiedendo al pubblico di allargarsi e fare aria. Tornato sul palco ha tentato di ricominciare a cantare decidendo di fermarsi e partire daccapo, chiedendo ancora l'intervento dei medici: "Fermi, fermi, fermi, ragazzi non sto scherzando, c'è qualcuno che non sta bene e dovete portarlo fuori di qui. Ci sono persone che hanno bisogno di aiuto. E voi (rivolto allo staff, ndr) quaggiù al palco, dovete essere più attenti. Adesso ripartiamo".

I Maneskin sono impegnati con il loro tour negli Stati Uniti dove stanno suonando concerti sold out. La band ha anche annunciato che il prossimo 20 gennaio 2023 pubblicheranno il loro nuovo album "Rush" da cui sono stati estratti sia il nuovo singolo della band "The Loneliest", canzone da oltre 40 milioni di stream su Spotify e già certificata oro in Italia, sia Kools Kids, un inedito che stanno presentando live. La band tornerà in Italia tra febbraio e aprile con un tour nei palazzetti a cui hanno anche aggiunto due concerti speciali negli stadi italiani, all’Olimpico di Roma (giovedì 20 luglio 2023) e allo Stadio San Siro di Milano (lunedì 24 luglio 2023).