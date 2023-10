Damiano David dei Maneskin attore nel video di Anitta: “La mia ragazza per un giorno” Damiano David, cantante dei Maneskin, sarà il protagonista del prossimo video della popstar brasiliana Anitta, MIl Veces.

A cura di Redazione Music

Non solo uno dei cantanti più in vista del momento, ma Damiano David dei Maneskin è anche il protagonista del nuovo video della popstar brasiliana Anitta, che il 19 ottobre pubblicherà il nuovo singolo Mil Veces. Nei giorni scorsi, la cantante aveva postato sul suo profilo Instagram da 64 milioni di follower una scena tratta dal suo prossimo video in cui la si vedeva nella doccia baciare un uomo misterioso. Nel post chiedeva ai fan di indovinare chi fosse e poi, poche ore dopo, ha svelato il nome del cantante italiano, con un video in cui si alternano svariate immagini dei due cantanti insieme.

"Ora sapete perché registrerei questo video altre MILLE volte ahahah. Il mio nuovo singolo Mil Veces, canzone + video con protagonista @damianodavid ❤️‍🔥 19 ottobre" ha scritto Anitta, taggando Damiano, il quale ha risposto, ironico, "La mia ragazza per un giorno". Il cantante non farà parte della canzone, insomma, non è previsto che sia un feat, quanto, piuttosto, il semplice protagonista del video, colui che evidentemente farà battere il cuore della cantante brasiliana. Una scelta che non sorprende visto il succeso mondiale del cantante dei Maneskin e soprattutto la notorietà che la band ha in Brasile.

Qualche mese fa, infatti, la band italiana ha tenuto un concerto al Rock in Rio che infiammò il pubblicò. Sono tanti i video che circolarono, in cui si sentiva chiaramente il pubblico cantare non solo le canzoni in inglese della band, ma anche quelle in italiano. Questo video, inoltre, arriva pochi giorni prima dell'inizio della leg sudamericana del tour mondiale della band, attualmente negli Stati Uniti. Il 20 ottobre, infatti, i Maneskin atterrano in Messico, mentre in Brasile terranno due concerti: l'1 novembre 2023 saranno al Qualistage di Rio de Janeiro, mentre il 3 novembre saranno all'Espaço Unimed San Paulo evento sold out.