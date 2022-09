I Maneskin conquistano il Rock in Rio: i brasiliani cantano anche le loro canzoni in italiano I Maneskin hanno cominciato il loro tour sudamericano suonando al Rock in Rio, esibizione molto apprezzate da stampa e pubblico.

A cura di Redazione Music

I Maneskin (Catherine Powell/Getty Images for MTV/Paramount Global)

Tanto entusiasmo per i Maneskin che hanno cominciato il tour in Sud America esibendosi in uno dei festival più iconici al mondo, ovvero il Rock in Rio, e qualche critica per la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. I quotidiani brasiliani hanno avuto parole di apprezzamento per la band italiana, che ha aperto i Guns ‘n Roses in quello che è uno degli appuntamenti festivalieri più importanti del Brasile e non solo. Un apprezzamento per la musica, per il loro modo di stare sul palco anche se non è mancato chi ha parlato di una musica algoritmica, riferendosi alle forti influenze del rock del passato e ripescando un vecchio paragone, quello coi Greta Van Fleet.

Eppure se c'è una cosa su cui quasi tutti concordano è stato l'incredibile affetto con cui il pubblico ha accolto i quattro italiani che hanno tenuto un set non lunghissimo – circa 16 canzoni – ma che ha conquistato il pubblico sudamericano. Da Rolling Stone Brasile al Folha de S. Paulo concordano nel ritrarre i fan della band come super concentrati e soprattutto in grado di cantare a memoria non tanto le canzoni in inglese, quanto anche quelle in italiano: "Nonostante le differenze tra portoghese e italiano, nello spettacolo questo sembra aver fatto poca differenza, poiché era difficile riconoscere la lingua cantata dal cantante Damiano David, in mezzo al suono rumoroso del gruppo" mentre RS scrive: "Le canzoni in lingua europea non sono state una sfida per il pubblico brasiliano, che ha cantato e urlato ciascuna delle canzoni della scaletta".

Insomma, la dimostrazione che i Maneskin sono riusciti a comunicare tutto il proprio repertorio, al punto che hanno aggiunto anche Coraline alla scaletta, grazie alla richiesta proprio del pubblico: "Adesso abbiamo una sorpresa per voi, questa canzone non era prevista ma ce l'avete chiesta così tante volte che dobbiamo farla". La band, inoltre, ha anche voluto rendere omaggio a un momento storico del festival, ovvero quello in cui i Queen si esibirono in Love of my life, esibizione diventata iconica per la band capitanata da Freddy Mercury: "Per noi è un grande onore suonare al Rock in Rio – ha detto Damiano -. Questa è la fase dei miracoli. È successo un piccolo miracolo quando i Queen hanno suonato qui e per questo vogliamo rendergli omaggio". La band va via dal Rock in Rio anche con le belle parole che gli ha dedicato il cantante degli Offspring Dexter Holland: "È davvero bello vederli, far parte della serata in cui suonano anche loro. Sono italiani, giusto? Anche questo è fantastico, una band internazionale, sembra tutto qualcosa di grande e globale e questo è davvero positivo".