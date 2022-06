Dai Negramaro a Roby Facchinetti, l’omaggio degli artisti italiani a Piero Sugar morto a 85 anni

Ieri, domenica 12 giugno, il mondo della musica è stato colpito dalla morte di Piero Sugar, il discografico, produttore musicale ed editore, nonché marito di Caterina Caselli, sposata nel 1970, all'età di 85 anni. Ha lanciato artisti italiani famosissimi oggi come Elisa, Andrea Bocelli, i Negramaro, Madame e tanti altri: oggi artisti e politici piangono la sua morte e lo ricordano sui social con bellissime parole, Enrico Ruggeri lo omaggia come "Uomo di classe".

A Piero Sugar hanno reso omaggio tanti artisti italiani e politici. Dopo il saluto del Ministro della Cultura Dario Franceschini, anche quello di Enrico Ruggeri. "Era un uomo intelligente, un grande manager, riservato fino alla timidezza. Tra le tante aveva una qualità della quale si parla poco, la classe. Nella sua CGD ho passato anni bellissimi, quando una casa discografica era un laboratorio di talenti" ha scritto il cantante.

Roby Facchinetti e Dodi Battaglia dei Pooh hanno ricordato Piero Sugar, raccontando che il manager aveva sempre creduto nel successo della band: "Purtroppo ho appreso la triste notizia della morte di Piero Sugar. Aveva creduto fortemente nei Pooh e parecchi dei nostri grandi successi furono incisi proprio con la sua casa discografica. Sono vicino alla moglie Caterina e al figlio Filippo in questo dolorosissimo momento" ha scritto il cantante, "Ci ha lasciati Piero Sugar, nostro discografico per decenni all’inizio della nostra carriera. Una persona riservata, mite ed elegante… un vero signore! Mi unisco al dolore di Caterina e del figlio Filippo. Fai buon viaggio Piero!" sono le parole del chitarrista nel post Facebook. Sui social anche i saluti e il ricordo di Piero Sugar da Alberto Fortis, Bobo Craxi, Giovanna Melandri, Mario Lavezzi.

"Sei stato un uomo gigante. Senza di te, non ci sarebbe stata una grande parte della storia della musica italiana": con un lungo post su Instagram Giuliano Sangiorgi ha ricordato Piero Sugar raccontando di avergli dato l'ultimo saluto ieri insieme a tutta la sua band, i Negramaro:

Senza di te, non ci sarebbe stata una famiglia meravigliosa che avrebbe seguito le tue stesse orme, prima il figlio, ora i nipoti. Senza di te questa famiglia non si sarebbe allargata fino a noi, fino a tutte le persone che hai riempito di musica e sogni. Oggi, siamo passati a darti l’ultimo saluto, tutti e sei, i tuoi Negramaro pazzerelli…Ci sei ancora, in tutto il futuro che hai preparato e protetto con cura ed estrema eleganza. Ciao Piero Sugar resta con noi il tuo cognome, a ricordarci di quanto siano importanti la famiglia e i suoi sogni…